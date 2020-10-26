中天換照》中天律師：遭裁罰21件有16件尚在爭訟 不能成判斷標準

國家通訊傳播委員會（NCC）26日舉行中天電視台換照聽證會，旺旺集團創辦人蔡衍明與多位委託代理律師出席，NCC委員林麗雲（左二）、王維菁（中）、蕭祈宏（右二）等人主持聽證會。（記者廖振輝攝）

2020/10/26 12:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉辦中天新聞台換照案聽證會，旺董蔡衍明親自出席，律師方伯勳一開始就爭取延長發言時間，以及以PPT輔助說明等要求，陳述時則提及所得證據資料不充足，大多數遭裁罰案件都尚在爭訟，不能成為判斷標準等多項意見。

方伯勳指出，當事人及利害關係人的發言時間為10分鐘、15分鐘，他同時是兩方代理人，希望能把兩個時間合併，延長到35至40分鐘，以充分表達意見。蕭祈宏雖然同意合併，但時間僅延長至30分鐘。方伯勳另提以PPT輔助說明，主持人團經討論後認為不符程序，予以駁回。

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方伯勳陳述時強調，關於履行換照付款評鑑改善事項，都已經履行。而針對以裁罰違規過多、自律機制失能等標準認定營運不善，但自103年取得執照後，前3年評鑑都合格，沒有受任何裁罰紀錄，後續被裁罰21件中，扣除掉14件關於政治的，非政治類只有7件，比三立的非政治類有9件還低。

方伯勳也提到，遭裁罰21件中，目前只有5件確定，16件尚在爭訟，確定被裁罰的金額僅133萬，質疑還沒確定的裁罰案件是否能做為換照審查依據？

至於在事實查證的問題，方伯勳說，16件未確定者，有12件跟事實查證有關，但這不能當做換照依據，裁罰書中都沒提到這是故意為之，屬於過失類型，人都會犯錯，可以再努力去改正、查證。

此外，政論節目難以知道來賓要說甚麼，也不應該成為被違反事實查證被裁罰對象。事實查證並非嚴格查證，這會造成寒蟬效應，而是合理查證，才符合新聞本質，如柚子棄置案件，確實有棄置情形，但到底丟多少柚子，農民也不知道，如何查證？

方伯勳也質疑裁罰逐次加重的合理性，前案尚未確定，這樣的裁罰基準是否適當？NCC的裁罰規則是沒有法律授權的。而NCC雖為媒體主管機關，但亦為媒體監督對象，對涉己事務報導卻是直接罰，連總統都沒有這樣的權限。

關於相關裁罰都會先由NCC內諮詢會議做討論，方伯勳也稱，索取相關資料、組成人員都未獲NCC提供，應該公開所有資料供檢驗。整體而言，中天被遭裁罰次數多，與民眾檢舉、選擇性執法相關，不能認定中天新聞品質比較差。

今日會議由世新大學副校長陳清河擔任證人，各界都非常關注的鑑定人則包括公民參與媒體改造聯盟林月琴、台灣人權促進會副會長沈伯洋、中研院法律學研究所研究員廖福特、輔大新聞傳播系副教授陳順孝、東吳大學會計系副教授柯瓊鳳、文化大學新聞系副教授陳慧蓉、台北大學經濟系教授郭文忠等。

國家通訊傳播委員會（NCC）26日舉行中天電視台換照聽證會，旺旺集團創辦人蔡衍明（右一）與多位委託代理律師出席，NCC委員林麗雲、王維菁、蕭祈宏等人主持聽證會。（記者廖振輝攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）26日舉行中天電視台換照聽證會，旺旺集團創辦人蔡衍明（見圖）與多位委託代理律師出席。（記者廖振輝攝）

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