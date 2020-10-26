中天換照》民眾黨︰支持NCC同一標準嚴審所有新聞頻道

國家通訊傳播委員會（NCC）今日舉行中天電視台換照聽證會，旺旺集團創辦人蔡衍明（右三）、中天電視總經理林柏川（右一）、新聞部總監梁天俠（左一）等人與多位委託代理律師出席。（記者廖振輝攝）

2020/10/26 15:05

〔記者謝君臨／台北報導〕針對中天電視台換照一事，台灣民眾黨稍早發布聲明，主張應回歸到制度面審查，藉由聽證審查讓事實越辯越明，針對聽證會上鑑定人所提及中天電視相關違規事實，也應進行適當裁處，同時，民眾黨也支持NCC以同一標準嚴審所有新聞頻道。

民眾黨表示，衛星電視頻道是特許事業，每6年審照一次，中天換照審照並非特例，各衛星電視頻道都必須面臨審照，過去也有衛星電視頻道審查未過的情況，可供借鏡，民眾黨期待透過NCC公正審查、使頻道業者及電視台提升品質、改善缺失。

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民眾黨指出，透過指標的呈現，才能化解外界擔心的政治力介入問題，中天也必須對過去承諾要做到的改善內容，負起責任，中天是否符合換照資格，這都是外界會嚴格檢視、關切的，NCC必須負責具體說明包括：審查辦法、標準，作為審照、換照的依據，同時也應該用相同的標準，檢視任何一家違反新聞倫理的新聞頻道。

民眾黨提及，我國的衛星頻道面臨系統業者壟斷問題由來已久，媒體的產權、獲利結構不透明，導致商業利益、黨派政治力的問題叢生，媒體與政治勢力、財團的黨同伐異，早已為人詬病，NCC與執政黨有責任義務提出具體改善方案，務使所有媒體財務、產權公開透明，否則就像學者所言，「殺了一個中天，恐怕還有千千萬萬個中天」，政府若不面對問題，當今黨同伐異、政商壟斷的媒體結構依舊不會有任何的改變。

民眾黨呼籲民進黨政府，進行換照認定時還是要回歸專業，而非透過政治意識形態操弄法治，莫讓NCC成為政治打手，讓媒體淪為政黨宣傳的工具，黨同伐異，非民主之所幸。

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