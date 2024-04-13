未記取教訓！建案工地C型鋼掉落軌道 害機捷斷電12分鐘

掉落在桃園機場捷運軌道旁的C型鋼，導致機捷斷電12分鐘。（桃園市政府提供）

2024/04/13 19:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園機場捷運A1台北車站到A11坑口站間，今天上午9點42分斷電12分鐘，造成13列車遭延誤、3500名乘客受影響。桃園大眾捷運公司追查，肇禍的是A8長庚醫院站往A7體育大學站的上行軌道旁，出現1支長約2公尺的C型鋼、屬東霙營造負責建案的建材，桃園市府將對東霙營造裁處最高27萬元罰鍰。

C型鋼掉落在軌道旁，導致機捷列車通過時碰撞而出現閃光與煙霧，隨後造成A1台北車站到A11坑口站的電力系統接地異常，直到上午9點54分檢查完畢，恢復供電並正常營運。至於碰撞到C型鋼的列車回廠檢測，發現第5節車廂的集電靴總成與部分車下設備箱刮傷，確認安全無虞後才恢復載客勤務。

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桃捷公司追查，肇禍的是1支長約2公尺的C型鋼，被列車碰撞後彈到軌道旁管溝，因C型鋼對後續列車營運沒有影響，將於今晚收班後派員撿拾排除。

將C型鋼掉落在機捷軌道的東霙營造負責建案，已被桃市府建管處要求停工，直至改善完成才能復工，並將裁處最高27萬元罰鍰。建管處另要求工地於1週內自主完成建築工地安全防護措施檢查。桃捷公司補充，該事件後續若對捷運系統產生損害，也將向建商究責要求賠償。

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