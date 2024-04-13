花蓮強震》康老師愛貓獲救了！拆除人員在5樓瓦礫堆中抱出貓咪

康老師的貓下午被成功救下。（記者游太郎攝）

2024/04/13 15:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮天王星大樓今天進入拆除第9天，工作人員早上就看到康老師的貓咪在瓦礫堆跳來跳去，下午出動消防局高空作業車救貓，還拿出大撈網，貓咪幾度逃竄後在下午2點26分被發現抱下，送往動物醫院救治。

受困11天的康老師愛貓，早上就被發現出現在5樓瓦礫堆中，但因時而出現、時而又跑回建築物中，捉摸不定，為了救貓，花蓮縣動物防疫所獸醫也到場討論如何救貓。

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下午2點左右貓咪現身5樓頂，時間長達20分鐘，現場暫停拆除，並出動雲梯車上到5樓，2位在高空作業車負責救貓的拆除人員還準備捕捉撈網試圖用撈的救貓，但貓咪發現有雲梯車靠近受到驚嚇，直接往下方樓層跳走逃跑。

不過現場人員沒放棄進行第二次救貓，其中1位搜救員嘎造‧谷慕直接徒手捉到貓咪，引起現場一陣歡呼「救貓英雄」！貓咪被抓時曾企圖反抗，還咬了工程人員一口，幸好平安下降到地面，貓放進運輸籠中，由人員送到動物醫院。

獸醫師殷先生表示，可能因飢餓多天貓咪有點虛弱，幸好生命跡象穩定，也沒有明顯外傷，會全力協助確保貓咪健康及後續復原，目前已安排進一步檢查。

花蓮拆除天王星大樓工程，下午成功救援到康老師的貓。（記者游太郎攝）

拆除人員下午成功救援到康老師的貓。（記者游太郎攝）

康老師的貓下午成功被救下。（民眾提供）

工人嘎造‧谷慕救到康老師的貓，抱在懷裡安慰。（民眾提供）

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