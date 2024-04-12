屏東三大日音樂節首日吸2.5萬人 明晚張震嶽、麋先生搖滾帶嗨

温嵐帶來動感舞曲，一出場尖叫聲不斷。（屏東縣政府提供）

2024/04/12 22:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「屏東三大日音樂節」今（12）晚起一連3天晚間7點到9點在屏東縣體育館前草地展開，首日以回憶金曲為主題，温嵐、卓文萱、蔡旻佑、魏如昀、李子森等歌手連番獻唱，帶來多首回憶殺曲目，現場宛如大型KTV，跨年等級的卡司讓歌迷聽得如癡如醉，吸引2.5萬人次朝聖。

今晚由唱跳女王温嵐壓軸，睽違10年以上再度來到屏東演出，一連帶來5首經典好歌，包含KTV必點金曲「祝我生日快樂」、「同手同腳」，不僅慢歌可與台下萬名觀眾大合唱，動感舞曲舞力全開更感染全場，台下尖叫聲不斷直呼「女神！」，温嵐也誇讚「屏東粉絲熱情程度跟天氣有得拚」，並承諾下次要帶新作品來屏東唱給大家。

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屏東縣政府傳播暨國際事務處說，屏東三大日音樂節今年邁入第7年，從2018年起成為南台灣春天最盛大的音樂盛典，成功打造春天音樂慶典，每年接近活動時，就會有許多民眾敲碗私訊縣府粉絲頁詢問活動日期，就是為了要趕快排時間來屏東追星。

明天（13日）是活動第2天，以搖滾音樂為主題，張震嶽、麋先生、芒果醬、原子邦妮等樂團輪番演出，縣府歡迎歌迷們把握機會，一起到現場同歡。後天（14日）第3天則有魏如萱、Ozone、黃玠瑋 、吳獻，以及以「想和你看五月的晚霞」在網路爆紅的陳華等藝人，都是深受樂迷引頸期盼的超強卡司。

傳播處說，明、後天還會有與知名市集品牌「雄店市集」合作的春天音樂市集，也提醒民眾從12日晚上10點起到15日清晨5點，屏東市仁愛路（勝利路至公園西路段）封閉，作為市集及架設轉播螢幕使用，請經過民眾提前繞路。

魏如昀獻唱偶像劇主題歌曲，歌迷聽得如癡如醉。（屏東縣政府提供）

卓文萱演唱偶像劇經典歌曲。（屏東縣政府提供）

屏東三大日音樂節，民眾熱情揮舞加油棒，首日湧2.5萬人次。（屏東縣政府提供）

屏東三大日音樂節今晚起登場，吸引滿滿人潮。（屏東縣政府提供）

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