男開賓士逆向撞死三重警 年初曾持刀追殺前妻害墜台64線高架橋身亡

警方懷疑黃男有毒駕可能，而這名黃男劣跡斑斑，本月7日才因為在街頭亮開山刀尋仇被逮，過不到1週就逆向狂飆害撞死警察。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/13 12:32

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市三重區今天凌晨發生重大車禍，一名黃姓男子駕駛賓士從正義北路高速逆向直接撞上對面停等紅燈的三重分局厚德派出所警車，造成車上駕駛警員黃瑋震傷重不治，警方懷疑黃男有毒駕可能；黃嫌劣跡斑斑，本月7日才因為在街頭亮開山刀尋仇被逮，4月份時甚至涉嫌持開山刀追殺前妻害前妻墜橋身亡，想不到今晨又逆向狂飆害死無辜員警。

據了解，黃男被逮後辯稱是精神不濟，疲勞駕駛，才不慎與警車對撞，然而黃男轎車高速撞擊警車，全程不到3秒，之後又高速衝撞路邊19輛機車、黃牌重機，離譜的駕駛行為加上黃男有毒品前科，讓警方懷疑有毒駕可能。

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黃男過去更有不少前科，今年6月18日就曾因為拿西瓜刀談判，被警方依社維法逮捕，本月7日再度與兩名友人開車到新北市三重區中寮街菜寮公園旁，並拿出開山刀在街上揮舞。

警方獲報抵達時黃男已經逃逸，但在重陽路與三陽路口攔截追捕到車輛，車上剩下他的友人林男及西瓜刀，但透過車牌查到車主黃男，再依社維法送辦。

更誇張的是，警方今年4月在台64線西向10.6公里處發現一名26歲蔡姓女子從高架橋墜落至橋下疏洪北路後身亡，警方追查後發現，黃男與蔡女曾有婚姻關係，黃與蔡還有黃的哥哥及哥哥女友共乘一車，黃與蔡在車上發生口角，隨後車子停在台64線上，蔡女下車後墜橋身亡。

當時有目擊者向警方報案，表示看到黃男持開山刀追著蔡女，害蔡女墜橋身亡，但警方到場後沒有找到該名目擊者，警方持續釐清案情，並先以過失致死罪嫌將車上其餘三人函送法辦，後以5萬元交保，不料黃男今日凌晨就逆向狂飆撞死警察。

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新北市三重區今天清晨發生一起重大車禍，黃嫌開車逆向高速衝撞對向停等紅燈警車，造成警員黃瑋震送醫不治，另有4人受傷，波及19車。（記者吳仁捷翻攝）

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