嘉義市購物節消費抽獎 百萬油電休旅車亮相

嘉義市長黃敏惠（右）與網紅柯莉絲汀（左）一同開箱百萬汽車。（記者林宜樟攝）

2024/07/12 14:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市購物節7月起跑至10月10日，民眾只要於稅籍登記於嘉義市店家消費並登錄參加抽獎，有機會抽中1百萬現金、百萬汽車、黃金、歐洲機票、電動機車與萬元以上現金；市府今天開箱獎品百萬油電休旅車，鼓勵全民來嘉消費。

嘉義市長黃敏惠今天化身購物大使，揹上購物袋為百萬汽車開箱，她說，今年嘉義市購物節玩法再升級，民眾於活動期間入住特約旅宿並以電子支付（LINE Pay、台灣Pay、Carrefour Pay）交易，即能至官方LINE好友登錄參加三重抽。

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第一重「週週抽」，每週抽萬元現金得主、最後幾週抽光陽電動機車、精品旅館住宿、歐洲機票、百萬汽車和百萬現金；第二重參加「特約旅宿加碼抽」，在活動期間於特約旅宿消費並登錄發票者，再加碼抽現金8萬8千元，共5名；第三重參加「電子支付專屬抽」，民眾於活動期間使用LINE PAY、台灣PAY、Carrefour Pay，登錄交易序號即可獲專屬抽獎資格，可抽現金16800元、最新iPhone與黃金等。

黃敏惠說，嘉義市是雲嘉南觀光休閒消費中心，期待購物節吸引周邊縣市民眾來嘉消費，7月起嘉義市活動滿滿，暑假期間最盛大的科學博覽會「科學168」迎來20週年，今年新增街頭科學秀、綠色市集以及巨型紙迷宮等精采活動，將於7月19至23日在港坪體育館、風雨球場及港坪國小登場；雲門舞集8月3日舉辦戶外公演舞碼《波》，當天還有「星光路跑」；9月起，城隍中元祭登場，帶動宗教觀光人潮；中秋節時光影藝術展《光織影舞》將點亮北香湖公園。

市府建設處長田長沛表示，去年購物節發票登錄總金額達7億5千萬元，創下新高，為鼓勵民眾於活動期間留宿嘉義市，入住特約旅宿嘉遊金方案的旅客，送600元嘉遊金優惠，可抵300元住宿費，再至特約店家消費折抵300元，並可獲「特約旅宿加碼抽」專屬抽獎機會。

建設處表示，消費者活動期間到營業稅設籍於嘉義市店家所開立的發票，不限單筆消費金額，加入嘉義市購物節LINE好友（ID請搜尋@wubuywubobi）登錄發票，即可累積積分，1元1分，滿500分可獲得1個抽獎機會，每人最多可獲200個抽獎序號。「電子支付專屬抽」部分，民眾於活動期間使用電子支付LINE Pay、台灣Pay以及Carrefour Pay登錄交易序號累積滿500元獲1個抽獎機會。

市府並推出嘉義市民限定的滿千送百活動，消費滿5千就送5百，8月1日起於市府中庭兌換，總額2500萬元，換完為止。

舞者行銷嘉義市購物節。（記者林宜樟攝）

嘉義市府與旅宿觀光業者一同行銷嘉義市購物節。（記者林宜樟攝）

嘉義市購物節的百萬汽車。（記者林宜樟攝）

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