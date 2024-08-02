台灣美食展台北世貿一館登場 特色產品超多又好買

日本台灣交流協會片山和之代表出席台灣美食展開幕活動，在日本美食館與貴賓分享日本。（台灣觀光協會提供）

2024/08/02 16:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣美食展今天（2日）起一連四天在台北世貿一館展出，分為「北北基宜」、「桃竹苗」、「中彰投」、「雲嘉南」、「高屏」、「花東」、「金馬澎」7大區域規劃，介紹該區特色景點及美食，特色產品超多又好買。

「台玩味」主題館有專業廚師料理及美食講座分享，還有一系列特色體驗活動，4天美食展期間「廚藝教室」及舞台區各分別規劃16場活動，「廚藝教室」由專業廚師現場進行美食手作教學，帶民眾學道地料理；「舞台區」則有美食達人跟民眾進行美食交流。

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「藝鳴驚人」食材藝術展區有9位大師精彩作品；嘉義縣帶來茶金-高山茶、黑金-高山咖啡、烏金-烏魚子、綠金-山葵及白金-海鹽等金牌產品，組成「嘉義五金行」；「瓊漿玉露館」邀請貴賓一同以OMAR威士忌為基底體驗調酒，並以果乾、薄荷葉點綴，共同享受台式小飲日常；「HA-FOOD客家館」以台紅抹茶乳酪銅鑼燒及寶山柑橘汽泡飲等美味客食款待貴賓。

台灣美食展即日起到8月5日在台北世貿一館展出，四大展區「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」和「藝鳴驚人」匯聚台灣新鮮食材、美味料理、金牌廚師、冠軍伴手禮，還有米其林、必比登推薦，大師廚藝秀、異國美食、超值住宿餐券等。＃

2024台灣美食展

時間｜08/02（五）～08/05（一） 10:00-18:00

地點｜台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）

官網｜www.tcetva.tw

FB｜www.facebook.com/taiwanculinaryexhibition/

IG｜https://www.instagram.com/tce_taiwan/

客家館以台紅抹茶乳酪銅鑼燒及寶山柑橘汽泡飲等美味客食，款待貴賓。（台灣觀光協會提供）

瓊漿玉露館邀請貴賓以OMAR威士忌為基底體驗調酒，並以果乾、薄荷葉點綴。（台灣觀光協會提供）

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