成大教授台邦撒沙勒「救援直升機當免費Uber搭？」惹議 屏東縣消防局說話了

成大考古學研究所教授台邦撒沙勒搭救援直升機下山。（圖:屏東縣消防局提供）

2024/08/03 14:53

〔記者葉永騫／屏東報導〕成功大學考古學研究所教授台邦撒沙勒與3位族人，在凱米颱風來襲期間失聯4天，家人緊急報警求助，空勤直升機及屏縣消防局特搜大隊，上月28日飛到屏縣霧台鄉舊好茶部落找人，但他們無意下山，直升機空跑一趟，不過該教授卻因為感冒且無藥可用，且道路中斷溪水暴漲無法撤離再度求助，2日空勤直升機搭載下山，教授等人挨批浪費救災資源；屏東縣消防局表示，因為生病有需求不會裁罰，但是觀感不佳。

成大考古所教授台邦撒沙勒等4人凱米颱風上山和家人失聯4天，家人心急求助，屏縣消防局和空勤直升機在上月28日飛抵舊好茶部落，並下降與台邦撒沙勒接觸，但4人無下山意願，消防局在給予物資後直升機返回。

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沒想到1日晚間8點，屏縣消防局再接獲通報，指台邦撒沙勒身體不適有感冒症狀，已無感冒藥物，但由於凱米颱風過後路徑受損，溪水湍急，需直升機協助下山就醫，空勤直升機2日飛抵屏縣霧台鄉舊好茶部落執行吊掛，將台邦撒沙勒交由長治鄉特搜大隊送屏基醫院治療，拿藥後已離院。

由於教授在颱風來襲期間上山，期間又沒有和家人聯絡，直升機前往救援時又拒絕下山，4天後又求救搭直升機下山，種種做法引發爭議，許多網友就痛批浪費救援資源，把救援直升機當成自家交通工具。

屏東縣消防局表示，這起案件地點在霧台鄉舊好茶部落，不是縣府公告的管制山域內，成大教授台邦撒沙勒是因為身體狀況不適且急需就醫，通往對外之聯絡道路中斷且溪水暴漲，人員無法撤離，因此確有急需撤離及就醫之必要性，所以消防局不會進行裁罰及收取搜救費用，不過也認為教授的行為的確讓人觀感不佳。

成大考古學研究所教授台邦撒沙勒搭救援直升機下山後自己走到救護車。（屏東縣消防局提供）

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