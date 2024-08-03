成大教授台邦撒沙勒「救援直升機當免費Uber搭？」惹議 屏東縣消防局說話了
〔記者葉永騫／屏東報導〕成功大學考古學研究所教授台邦撒沙勒與3位族人，在凱米颱風來襲期間失聯4天，家人緊急報警求助，空勤直升機及屏縣消防局特搜大隊，上月28日飛到屏縣霧台鄉舊好茶部落找人，但他們無意下山，直升機空跑一趟，不過該教授卻因為感冒且無藥可用，且道路中斷溪水暴漲無法撤離再度求助，2日空勤直升機搭載下山，教授等人挨批浪費救災資源；屏東縣消防局表示，因為生病有需求不會裁罰，但是觀感不佳。
成大考古所教授台邦撒沙勒等4人凱米颱風上山和家人失聯4天，家人心急求助，屏縣消防局和空勤直升機在上月28日飛抵舊好茶部落，並下降與台邦撒沙勒接觸，但4人無下山意願，消防局在給予物資後直升機返回。
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沒想到1日晚間8點，屏縣消防局再接獲通報，指台邦撒沙勒身體不適有感冒症狀，已無感冒藥物，但由於凱米颱風過後路徑受損，溪水湍急，需直升機協助下山就醫，空勤直升機2日飛抵屏縣霧台鄉舊好茶部落執行吊掛，將台邦撒沙勒交由長治鄉特搜大隊送屏基醫院治療，拿藥後已離院。
由於教授在颱風來襲期間上山，期間又沒有和家人聯絡，直升機前往救援時又拒絕下山，4天後又求救搭直升機下山，種種做法引發爭議，許多網友就痛批浪費救援資源，把救援直升機當成自家交通工具。
屏東縣消防局表示，這起案件地點在霧台鄉舊好茶部落，不是縣府公告的管制山域內，成大教授台邦撒沙勒是因為身體狀況不適且急需就醫，通往對外之聯絡道路中斷且溪水暴漲，人員無法撤離，因此確有急需撤離及就醫之必要性，所以消防局不會進行裁罰及收取搜救費用，不過也認為教授的行為的確讓人觀感不佳。