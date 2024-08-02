警政勞政系統無連線、基市府未落實訪視 移工遭通緝犯雇主性侵9個月

被害移工透過印尼語說明，經由通譯翻譯表示，她在工作9個月中被雇主以電捲棒的電線抽打、拿不明藥水噴灑在傷口上導致腐爛；被性侵、限制人生自由、工作9個月並無給付薪水。（記者李文馨攝）

2024/08/02 14:06

〔記者李文馨／台北報導〕桃園市群眾協會接獲一起印尼籍看護遭「通緝犯」雇主性侵、暴力毆打、薪資扣留、限制行動自由長達9個月的案件。協會主任蕭以采指出該案有兩大問題，包含警政與勞政系統無連線，許可通緝犯申請看護；並痛批基隆市府未盡訪查之責，甚至在記者會前夕闖協會欲訪查當事人交差了事。

被害移工透過印尼語說明，經由通譯翻譯表示，她在工作9個月中被雇主以電捲棒的電線抽打、拿不明藥水噴灑在傷口上導致腐爛；被性侵、限制人生自由、工作9個月並無給付薪水，她站出來是希望不要有下一個被害者。

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桃園群眾服務協會移工庇護中心主任蕭以采說明，該雇主自2011年起因性侵案受到通緝潛逃至今，但卻可用本人資料申請外籍看護工，原因在於目前僅規範曾違反現行「就業服務法」的雇主會管制名額不得再聘僱移工，但對於犯下重大刑案的在逃通緝犯，警政、勞政系統並無連線。

蕭以采也說，該案最應被痛罵的單位是基隆市政府社會處，該案發生在基隆市，基市府為直接管轄的地方單位，卻未依規在新雇主聘僱移工時進行訪視、確認狀況，否則可在第一時間知道該雇主家中沒無被看護人，移工根本不應該出現在這裡。

蕭以采指出，此次記者會採訪通知發出後，基市府昨天衝至協會辦公室，要求當日一定要見到該名移工，雖已一再強調因事發突然，移工身心狀況不佳，需有信任社工與翻譯陪同，不過基市府卻咄咄逼人，拿手機對工作人員錄影，稱協會妨礙執行公務，「這就是想在記者會前交差了事，說已經關心移工。」

蕭以采提及，根據今年6月的統計顯示，基隆市目前有3909名印尼籍移工，比例為四國移工中最多，但基隆市並無常設印尼通譯，她質疑，「連語言都無法溝通，如何保障4000名印尼疑通的權益？」

勞動部坦言：現行法制有侷限性 通緝未起訴無法阻申請

勞動部勞動力發展署組長蘇裕國坦言，現行法律制度確實有侷限性，經通緝但未起訴，無法不予許可申請。他也說，勞動部未來擬修「就業服務法」，規範曾犯性侵者，除了可不予申請許可外，遭一審判決者，盼將管制提高至5年；再犯經判決或起訴則希望修法永久管制；通緝階段則可以共同討論。

蘇裕國表示，勞動部會儘快與內政部處理資訊問題，包括調整跟改進審查案件SOP、資訊查核等；另也會加強要求地方政府落實「實地訪視」，並將曾犯性侵、被申訴性侵行為者列入高風險訪視對象。

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