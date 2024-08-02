移工遭通緝犯雇主性侵監禁9個月 基市府：非優先對象、尚未訪視到

桃園市群眾服務協會與民進黨立委林淑芬（右3）、洪申翰（右2）召開「性侵通緝犯竟可合法請外籍看護，人身安全誰保護？」記者會。（記者陳逸寬攝）

2024/08/02 16:18

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〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆1名性侵案被通緝10多年男子，涉嫌非法性侵、監禁外藉看護長達9個月，民進黨立委林淑芬、洪申翰與桃園市群眾服務協會陪同被害人召開記者會，指基隆市政府未依法進行訪視，要負最大的責任。基隆市政府社會處指出，該案移工在2018年即已入境，在2023年轉換雇主，非初次入境及優先訪視對象，尚未訪視到該個案，未來將運用通譯人員進行訪視與關懷，並提高關懷訪視頻率。

社會處指出，依勞動部「家事類外國人關懷訪問計畫」規定，應對新入境家事類外國人優先關懷訪視，此外優先訪視對象還包含高關懷專案名單、移工1955申訴案件、國內承接及雇主委託私立就業服務機構臨時安置等待轉換雇主或離境等案件。

該案移工在2018年11月8日初入境，2023年9月在基隆市轉換雇主，因非屬初次新入境及優先訪視對象，致還沒有訪視到該個案。

至於基隆市府沒有印尼語常設通譯，社會處表示，市府都依移工個別化需求，從通譯人才庫聘請通曉印尼語的通譯人員協助溝通。

為避免發生類似事件，市府將積極依法辦理優先關懷對象訪視，對於非優先訪視對象，也將積極運用通曉母語的通譯人員進行訪視與關懷；市府將全面盤點雇主直接聘僱的移工，提高關懷訪視頻率。

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