基市府未落實訪視害移工遭通緝犯雇主性侵 洪申翰喊話謝國樑：別再鞠躬了

民進黨立委林淑芬（左）、洪申翰（右）召開「性侵通緝犯竟可合法請外籍看護，人身安全誰保護？」記者會，指責基隆市政府縱容通緝犯，讓外籍看護遭受性侵虐待。（記者陳逸寬攝）

2024/08/02 15:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市群眾協會接獲一起印尼籍看護遭「通緝犯」雇主性侵、暴力毆打、薪資扣留、限制行動自由長達9個月的案件。協會主任蕭以采痛批基隆市府未盡訪查之責，甚至在記者會前夕闖協會欲訪查當事人交差了事。對此民進黨立委洪申翰表示，謝國樑市長，別再到火車站去鞠躬哈腰，基隆的性侵通緝犯，竟然可以合法請外籍看護、還對看護性侵、監禁、毆打！

洪申翰在臉書PO文表示，謝國樑的基隆市政府怠忽職守，不僅外籍看護受傷了，也大大傷害了台灣的國際形象，該名通緝犯，連續9個月監禁、控制外籍看護工，長期性侵、毆打她，上個月，他接到陳情，知道有位移工長期被雇主性侵施虐，已經在6月底被救出來，也被移民署鑑定為人口販運受害人，一查下去才發現，這位雇主2011年就因「強制性交罪」被通緝13年，不但沒抓到，甚至還能讓他合法聘僱外籍看護工。

請繼續往下閱讀...

洪申翰指出，原來是該名通緝犯用他爸爸的名義申請看護，但實際上看護根本沒有照顧到他爸，也沒拿到薪資，還被凌虐性侵，基隆市政府根本沒有落實《雇主聘僱外國人許可及管理辦法》第34條的檢查。如果謝國樑市府有做好訪查，就會發現看護根本沒有照顧到通緝犯的爸爸，這起悲劇很可能就不會發生。

洪申翰續指，該雇主為何可以合法聘僱移工？因為勞動部只會審查雇主是否曾違反過《就業服務法》，雇主是否有違犯勞動以外的法令勞動部不會去查，所以就核發了許可。

洪申翰提出幾點要求，第1，謝國樑市長應該向受害者道歉！說清楚、講明白！因為謝國樑市府怠惰，完全沒有落實《雇主聘僱外國人許可及管理辦法》第34條規定實施檢查，還用「有打過電話」就想要曚混過關，間接導致悲劇發生，基隆有4千名的印尼移工，卻連一個印尼語通譯都沒有聘僱！基隆市政府說有打電話，請問是打到哪裡？

第2，勞政警政同步連線！避免性侵犯暴力犯聘請看護，家庭看護工是24小時住在雇主家，曾犯性侵、暴力罪的人風險較高，不應該跟家庭看護同住，勞動部勞發署，必須針對雇主的聘僱資格，訂定相關的查驗規範，包括雇主是不是通緝犯、性侵犯、暴力犯都應該要限制，他要求勞動部，包括警政署、移民署、地檢署會商這個勾稽的機制。

洪申翰直言，台灣就是需要外籍看護工，但移工輸出國，其實也在觀察台灣的勞動狀況，如果台灣忽視移工勞動保障措施，會讓台灣很難引進移工，到最後害到的，就是需要長照的台灣家庭。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法