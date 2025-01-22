國三中和隧道BMW燒成火球 駕駛急忙下車逃生 南下嚴重回堵

國道3號南下中和隧道內，今天下午4時許發生火燒車事件，警消趕抵佈水線灌救，所幸沒有造成傷亡。（記者陸運鋒翻攝）

2025/01/22 17:45

〔記者陸運鋒／新北報導〕國道3號南下34.5公里中和隧道內今天下午4時許發生火燒車事件，林姓男子駕駛自小客車行經該路段時，引擎突然冒煙起火，林男見狀趕緊停靠外側車道，警消獲報趕抵佈水線灌救，火勢在5分鐘內熄滅，所幸沒有造成傷亡。不過因逢下班時間，南下車道一路嚴重回堵。

警消初步調查，25歲林男駕駛友人的BMW轎車，行經國3南下中和隧道時，引擎突然竄出濃煙，林男見狀後停靠路邊下車，並持隧道內滅火器嘗試滅火，無奈火勢迅速擴大，整輛車被燒成火球，林男才連忙打119報案。

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據指出，警消趕抵現場後，隨即佈水線射水灌救，於5分鐘左右將火勢熄滅，至於詳細起火原因，仍有待進一步調查。

警方表示，由於火燒車發生時正值下班時間、車多壅塞，消防人員將火勢熄滅後，現場3線道已開放2線道通行，目前該路段車速僅20公里左右，待事故車輛排除後，將恢復全線通行。

警方呼籲，用路人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

BMW轎車行經國道3號中和隧道時起火燃燒，林姓駕駛隨即下車逃生，警消趕抵將火勢熄滅。（記者陸運鋒翻攝）

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