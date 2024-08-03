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首頁　>　社會

今晚鬼門開 國道行車糾紛竟丟金紙觸人霉頭

林先生的轎車遭前方車輛丟擲金紙。（國道警方提供）

林先生的轎車遭前方車輛丟擲金紙。（國道警方提供）

2024/08/03 14:17

〔記者張軒哲／台中報導〕今晚農曆七月鬼門開，中市林先生昨天（2日）中午開車行經國道4號時，與後方1輛黑色轎車疑似有行車糾紛，後方轎車駕駛竟故意繞到林男前方，打開車窗往林男車子撒了一疊金紙，林男傻眼直呼「觸我霉頭！」已向國道警方報案。國道警方今日表示，目前已追查中，行駛中向車外丟棄物品或廢棄物已違規，可處3千至6千元罰鍰。

林男表示，後方黑色轎車疑似不滿他速度過慢，竟逼車挑釁，黑車超車之後，竟打開車窗丟擲一疊金紙，金紙還飄向林男擋風玻璃，林男痛批「觸我霉頭！」

林男說，當時行駛內側車道時，時速約104、105公里，已超過100公里的最高速限，後方1輛黑色轎車疑似不滿他開太慢，竟拋擲金紙，真是離譜至極。

國道公路警察局第三公路警察大隊泰安分隊小隊長王鎮嘉表示，林姓駕駛已檢舉交通違規專區進行檢舉，將依規定受理審視違規構成要件予以舉發。提醒用路人未保持行車安全距離將依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第2款處罰新臺幣3000至6000元；另行駛中向外拋棄物品，將依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第15款處罰3000至6000元。

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