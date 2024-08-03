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簡舒培還原與彭振聲聯繫始末 出示柯文哲親核京華城都計公展公文

民進黨台北市議員簡舒培。（記者楊心慧攝）

民進黨台北市議員簡舒培。（記者楊心慧攝）

2024/08/03 14:34

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市議員簡舒培昨指前台北市副市長彭振聲向她證實，前台北市長柯文哲親自簽核京華城準用都更獎勵，但彭振聲昨接受媒體訪問時，表示話被加油添醋，簡舒培今於台北市議會還原與彭振聲聯繫來龍去脈，並公布當初柯文哲親核京華城都市計畫公展的公文，強調她所講的內容都是彭振聲所說，更與調閱資料的所有內容相符，沒有所謂的「加油添醋」。

簡舒培今於議會受訪說明，她與彭振聲在過去市政交流上保持良好互動，她在調查京華城案時，有問彭振聲為何京華城公展專簽，是柯文哲親自簽名，因為過去都是督導工務系統的副市長、都委會主席簽章，當時彭振聲說，因案子有點久、經手案子太多，一時之間無法回答，希望她能提供資料、讓他回想，後來就給他資料。

簡舒培表示，彭振聲在7月時傳簡訊給他，說願意接受調閱小組的訪查，後續她也針對京華城的疑點，包含前市長郝龍斌拒絕給京華城容積，為何柯文哲卻給？過去彭振聲擔任副市長時，柯文哲有沒有說過京華城的事情？為何京華城公展專簽柯文哲親簽等詢問。

簡舒培說，彭振聲當時表示，由於京華城給予容積獎勵20％是自創，他認為這件事情應由行政最高行政首長的行政裁量處理，所以那時候他給柯文哲簽，她不知道哪裡加了油、添了醋，彭振聲可以出來說清楚講明白。

簡舒培也於臉書上PO出柯文哲親核京華城都市計畫公展的公文，並說台北市議會京華城調查小組預計在8月20日訪談彭振聲，但柯文哲親簽京華城案，給出超乎想像的都更容積，全都不合常理，整個決策過程還是要跟市民清楚交代，如果柯文哲真的自認清白，就到議會來直球對決，不要躲起來當俗辣。

柯文哲親核京華城都市計畫公展的公文。（取自簡舒培臉書）

柯文哲親核京華城都市計畫公展的公文。（取自簡舒培臉書）

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