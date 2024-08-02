日網紅被台灣薯條「1吃法」嚇壞：第一次看到衝擊很大

許多台灣人吃薯條習慣將番茄醬包擠在托盤印刷紙上沾著享用。（圖片擷取自網紅「日本人的歐吉桑」臉書）

2024/08/02 17:31

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕你都怎麼吃薯條呢？日本網紅「日本人的歐吉桑」在臉書發文說，許多台灣人吃薯條時，習慣直接將番茄醬包擠在托盤印刷紙上沾著吃，他第一次看見時的衝擊很大，許多日本人應該也會相當驚訝，他好奇詢問，這是否是台灣人的正常吃法？貼文引起熱議，網友笑稱，「是的！不加油墨怎麼會好吃呢？」

長住台灣的日本網紅「日本人的歐吉桑」在臉書發布一張麥當勞番茄醬擠在內用托盤紙的照片說，「把蕃茄醬直接放在紙上面的吃法應該會令很多日本人驚訝吧！」他坦言，第一次看見這種吃法時，衝擊很大，日本的蕃茄醬都是盒裝的，而且要向店員要求才會提供。在台灣的麥當勞偶爾會看到這樣子吃的人，他驚訝詢問網友，「這是不是台灣人的正常吃法呢？」

請繼續往下閱讀...

許多網友紛紛回覆，「現在會接觸到食物的印刷，都是用大豆製成的無毒顏料」、「那是懶人吃法，會連廣告紙張上面的油墨也吃下去」、「台灣人是這樣吃沒錯，至少30年前就是如此」、「是的！不加油墨怎麼會好吃呢？」、「以前會這樣，然後還要倒兩包糖粉在上面，很好吃 」、「從小到大都是這樣吃的XD，後來才改成擠在漢堡的紙盒裡」、「在台灣很正常ㄚ！蕃茄醬還有在+砂糖，一起喇喇ㄟ」。

網紅「日本人的歐吉桑」說，日本的蕃茄醬是盒裝的，向店員要求才有提供。（圖片擷取自網紅「日本人的歐吉桑」臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法