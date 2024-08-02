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新北板橋興辦2處旗艦型幼兒園 審計處指未評估土石方交換可行性

板橋國中校舍改建暨增設新月旗艦型幼兒園興建工程，讓既有的新月幼兒園從7班擴增至18班，可收托400名幼生，預計2025年完工招生。圖為完工示意圖。（新北市府提供）

板橋國中校舍改建暨增設新月旗艦型幼兒園興建工程，讓既有的新月幼兒園從7班擴增至18班，可收托400名幼生，預計2025年完工招生。圖為完工示意圖。（新北市府提供）

2024/08/02 17:00

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區非營利幼兒園名額搶手，教育局欲在板橋國小增設浮洲旗艦型幼兒園，並已在板橋國中校舍改建工程中同步開工興建新月旗艦型幼兒園，2項工程遭審計處決算報告揭露工程未依規定評估土石方交換可行性，就運棄處理，也未配合市府政策使用焚化再生粒料材料。教育局回應，營建土石方改運至台北港填海造陸，違反契約處將依契約裁處。

新北市「旗艦型幼兒園」指公共化幼兒園以18班規模規劃，新月幼兒園工程已在2月開工，規劃為地上3層建物，讓既有的新月幼兒園從7班擴增至18班，可收托400名幼生，預計2025年完工招生；浮洲幼兒園因原核定經費不符合市場行情流標，現正辦理公開閱覽，預計今年下半年至明年辦理工程施作，該園規劃為地上3層及地下1層獨立園舍，預計招收約470名幼生。

審計報告指出，浮洲、新月幼兒園2項工程預算經費合計8億6千萬餘元，未依規定評估土石方交換可行性就運棄處理，導致公帑支出增加，且均未使用焚化再生粒料相關材料；新月幼兒園工程未根據圖樣、書表內有關土石方規劃設計內容及收容處理建議提出完整詳細說明，還有工程設計單位對材料性能標準限制高於檢驗標準、鋪設磚品限定特殊規格等，評論教育局對工程「履約管理作業欠周」。

教育局回應，新月幼兒園工程原規劃就是依相關規定採土石方交換，並非運棄處理，營建剩餘土石方已運至台北港，棄土區費用將依執行狀況辦理變更，不涉及經費增加；浮洲幼兒園工程經檢討決議辦理經費追加，另土石方交換修正為送至台北港收容方式編列預算，工程總預算經費尚待核定。

至於再生粒料部分，教育局表示，新月幼兒園將於原預算內辦理變更設計使用相關粒料，不涉及經費增加，浮洲幼兒園則已請設計單位修正規劃，並配合流標檢討預算。針對審計處指出問題，教育局指出，將督導主辦學校要求設計單位改善，違反契約部分將依契約規定裁處。

除新月、浮洲幼兒園，市府在三重區文中小三學校用地（近機捷三重站）規劃興建三重旗艦型非營利幼兒園，預計收托470名幼生，但與地方的停車場、活動中心需求不同暫緩；教育局說會持續與相關局處、地方溝通，希望讓用地發揮最大使用效益。

板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園工程預計興建地上3層及地下1層獨立園舍，規劃招收約470名幼生。圖為完工示意圖。（新北市府提供）

板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園工程預計興建地上3層及地下1層獨立園舍，規劃招收約470名幼生。圖為完工示意圖。（新北市府提供）

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