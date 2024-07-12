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南市12校暑期愛心營養午餐邁入第5年 民眾路過捐款挺善行

南市許至椿愛心協會邀集婆婆媽媽打菜提供愛心便當，造福弱勢學童。（圖由許至椿愛心協會提供）

南市許至椿愛心協會邀集婆婆媽媽打菜提供愛心便當，造福弱勢學童。（圖由許至椿愛心協會提供）

2024/07/12 14:29

〔記者蔡文居／台南報導〕為了讓弱勢學童暑假不致有一餐沒一餐，台南市許至椿愛心協會暑假期間，邀集婆婆媽媽加入打菜服務行列，每天提供100多個愛心便當，造福弱勢學童，今年已邁入第5年，有的民眾路過得知善行，當場贊助款項，不留名字就離開，讓參與志工們相當感動。

愛心協會表示，目前參與愛心營養午餐的學校，有協進、成功、永福、立人、公園、開元、大光、大港、進學等9所國小和建興、成功、延平國中3所國中，共12所學校。由校方提供有需求的學童名單共100多名，再由該會造冊提供便當，供餐日期從今年7月1日起至8月底的平常日，每天供應午餐給參與學童。供餐方式，有的學童自行至北門路2段服務處領取或由學校代為領取。

協會表示，原本所有經費由許至椿個人及愛心協會顧問團、會員負擔，有的民眾或支持者獲悉紛紛掏腰包資助，甚至也有民眾路過，得知善行，當場贊助款項，不留名字就離開，讓參與志工們相當感動。目前愛心午餐委由自助餐業者準備，每天中午志工團隊負責打菜協助發放，志工們也會加碼煎蔥蛋替孩子們加菜，希望給孩子們吃得好、吃得飽。

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