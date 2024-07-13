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畫面曝光！賓士逆向衝撞警車1死4傷 28歲三重警不治

新北市三重區今天清晨重大車禍，一名男子逆向高速衝撞對向停等紅燈警車，造成副駕駛座黃姓警員送醫不治，4人受傷，波及19車，警方將肇事黃嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重區今天清晨重大車禍，一名男子逆向高速衝撞對向停等紅燈警車，造成副駕駛座黃姓警員送醫不治，4人受傷，波及19車，警方將肇事黃嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/13 09:37

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區今天凌晨發生重大車禍，一名黃姓男子駕駛賓士從正義北路高速逆向直接撞上對面停等紅燈的三重分局厚德派出所警車，造成車上駕駛周姓警員及黃姓警員受困受傷，肇事轎車駕駛黃男等兩人也受傷，波及警車後方計程車司機，黃姓警員送醫傷重不治。

肇事轎車高速撞擊警車，全程不到3秒，事後高速衝撞路邊19輛機車、黃牌重機，肇事黃嫌辯稱疲勞駕駛，警方酒測沒有酒精反應，正釐清是否有毒駕等跡證。

警方調查，該案發生在今天凌晨1時26分許，當時厚德所周姓警員駕車搭載黃姓警員，在正義北路、龍門路口停等紅燈，突然遭一車從對面逆向高速衝撞，造成22歲駕駛周員、副駕駛座28歲黃員受傷，黃員送醫急救，不幸於5時24分宣告不治。

警方、消防獲報到場，發現警車遭撞，協助警員車上兩人脫困，將周員、黃員送醫，並將肇事賓士車2人，25歲黃姓肇事駕駛（輕傷）、副駕駛座30歲林男送醫（無明顯外傷意識清楚）；另警車後方37歲彭姓計程車駕駛也遭波及受傷。

警方還原現場，發現肇事駕駛高速逆向對撞警車，警車、肇事車車頭半毀，警車遭撞到對向騎樓，連警車後方計程車也遭波及，肇事車速過快，連撞路邊19台機車才停下。

肇事駕駛黃嫌辯稱精神不濟，疲勞駕駛，於案發地不慎與警車對撞，警到場後立即管制疏導交通、拖吊排除事故車輛，同時依規定測繪記錄，詳細肇事原因仍在釐清，警方將肇事駕駛黃男依公共危險、過失致死罪送辦，並成立治喪委員會，將從優撫卹家屬。

新北市三重區今天清晨傳出重大車禍，一名男子逆向高速衝撞對向停等紅燈警車，造成警車上黃姓警員送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重區今天清晨傳出重大車禍，一名男子逆向高速衝撞對向停等紅燈警車，造成警車上黃姓警員送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

賓士車撞毀。（記者吳仁捷翻攝）

賓士車撞毀。（記者吳仁捷翻攝）

賓士高速逆向衝撞警車。（記者吳仁捷翻攝）

賓士高速逆向衝撞警車。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重區今天清晨傳出重大車禍，一名男子逆向高速衝撞對向停等紅燈警車，造成黃姓警員送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重區今天清晨傳出重大車禍，一名男子逆向高速衝撞對向停等紅燈警車，造成黃姓警員送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

警車遭撞到對向騎樓。（記者吳仁捷翻攝）

警車遭撞到對向騎樓。（記者吳仁捷翻攝）

警車遭肇事車逆向高速衝撞後，車頭半毀，彈向後方騎樓。（記者吳仁捷翻攝）

警車遭肇事車逆向高速衝撞後，車頭半毀，彈向後方騎樓。（記者吳仁捷翻攝）

事發前一刻，警車停等紅燈，突遭肇事車逆向高速衝撞，車上兩名警員受傷，其中1人不治。（記者吳仁捷翻攝）

事發前一刻，警車停等紅燈，突遭肇事車逆向高速衝撞，車上兩名警員受傷，其中1人不治。（記者吳仁捷翻攝）

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