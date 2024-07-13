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認了毒駕衝撞警車！吸食「喪屍毒品」太嗨市區狂飆 高速撞死無辜警

毒蟲黃國維（見圖）承認車禍前吸食喪屍毒品「依托咪酯」菸彈，疑太亢奮飆車逆向撞死員警黃瑋震，將吃上公共危險、過失致死官司。（記者吳仁捷翻攝）

毒蟲黃國維（見圖）承認車禍前吸食喪屍毒品「依托咪酯」菸彈，疑太亢奮飆車逆向撞死員警黃瑋震，將吃上公共危險、過失致死官司。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/13 13:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕前科累累的毒蟲黃國維今天清晨駕賓士車逆向高速撞上警車，造成車上2警及他在內共5人受傷，警員黃瑋震傷重不治，妻子、至親哀慟不已，警方持續追查車禍肇因，由於黃國維案發前就在市區狂飆，案發後警方發現他精神恍惚，追問下他才透露吸食喪屍毒品「依托咪酯」菸彈，疑吸食後太嗨在市區開快車；警方並未正式證實，僅表示採尿結果尚未出爐，但若屬實將依毒品條例、過失致死、公共危險送辦。

據了解，25歲男子黃國維有多項前科，為轄區列管毒品人口，今年4月與妻子吵架後，妻子蔡女從台64線快速道路跳下，吃上過失致死官司，6天前也在新北三重當街揮刀。

據透露，他在撞上警車後，承認肇事前吸食俗稱喪屍毒品的「依托咪酯」菸彈，事後警員黃瑋震宣告不治之際，他在警局內呼呼大睡，毫無悔意；警方說，黃嫌為警方頭痛人物，今年4月13日黃男胞兄開車搭載女友、胞弟黃男與其26歲妻子蔡女，黃男質問妻子最近是否交男友，兩人在後座口角、互毆，黃男撂話「要把他處理掉」，蔡女怒回「那我就死給你看」，趁黃姓駕駛停車，趁隙打開車門衝下車，從10樓高的高架橋上跳下慘死，警方將3人依過失致死罪送辦。

上月18日黃嫌持刀與人談判，被警逮捕依社維法移送；本月7日晚間10時許，黃男與2友開車到新北市三重區中寮街菜寮公園，黃男突拿出開山刀當街揮舞。警方獲報趕抵眾人已經不見，警方循線於重陽路與三陽路口攔截追捕，逮獲同夥林男，查扣西瓜刀、瓦斯鎮暴槍及棒球棍等物品，且該車懸掛他車號牌。

警方持續追查，逮捕25歲黃國維及胞兄，依槍砲條例、殺人未遂、恐嚇危害安全等罪嫌送辦，不到6天，黃男再因毒駕撞死員警，行徑乖張。

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毒蟲黃國維承認車禍前吸食喪屍毒品「依托咪酯」菸彈，疑太亢奮飆車逆向撞死員警黃瑋震，圖為車禍現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

毒蟲黃國維承認車禍前吸食喪屍毒品「依托咪酯」菸彈，疑太亢奮飆車逆向撞死員警黃瑋震，圖為車禍現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

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