麥玉珍偷渡縮短中配入籍年限 綠批：假藉保障新住民權益替中國開後門

民眾黨立委麥玉珍（見圖）提出的修正動議，主張政府對新住民的行政措施如身分證等，應予以平等。民進黨團總召柯建銘強調，這是藉此偷渡把中配取得身分證的年限從6年變4年，絕對無法妥協。（資料照）

2024/07/12 23:12

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕立法院朝野黨團今（12）日協商「新住民基本法、新住民權益保障法」草案，民眾黨立委麥玉珍提出的修正動議，主張政府對新住民的行政措施如身分證等，應予以平等。對此，民進黨團總召柯建銘強調，用行政措施一律平等，這是藉此偷渡把中配取得身分證的年限從6年變4年，民進黨團絕對無法妥協；經協商，相關爭議條文都未入法。

國民黨立委邱鎮軍提出的「新住民基本法」主張，政府的行政措施，對於來自不同國籍或地區的新住民應一律平等，「包括取得身分證時間不應不同」；麥玉珍也提出修正動議，於立法目的增訂「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等。」

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民眾黨立委黃珊珊解釋，台灣有很多行政措施對歐美人士、東南亞人士及中國籍配偶等有明顯的差別待遇，這也是民眾黨團提案原因，盼傳達民團意見，但他們並不堅持。

民進黨立委蘇巧慧批評，基本法的法律位階高於條例，若按民眾黨版本通過，就是為縮短中國人民取得台灣身分證年限取得法源。根本是假藉著保障新住民權益之名替中國開後門，以盲目的平等，罔顧兩岸特殊性，為中國人偷渡福利。

民進黨團總召柯建銘強調，民眾黨團的修正動議有鬼，草案條文明定「政府對不同國籍或地區之新住民，行政措施應予以平等」，藉此偷渡把中配取得身分證的年限從6年變4年，用行政措施一律平等，民進黨團絕對無法妥協。

經協商，相關爭議條文都未入法，民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，民眾黨原本提案讓人擔心的是，讓兩岸人民關係條例成為新住民基本法下的子法，進而造成國安漏洞和分裂國家的風險；中配如同穿上新住民的外衣，將脫離兩岸人民關係條例有關權利義務的管制框架。

立法院朝野黨團今天協商「新住民基本法、新住民權益保障法」草案。（記者李文馨攝）

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