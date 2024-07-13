為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

基隆港登艦視察131艦隊 賴清德勉勵官兵：守護海疆安全

總統賴清德13日至基隆勗勉海軍131艦隊，感謝國軍保家衛國的辛勞。（記者羅沛德攝）

總統賴清德13日至基隆勗勉海軍131艦隊，感謝國軍保家衛國的辛勞。（記者羅沛德攝）

2024/07/13 13:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕總統賴清德今天上午到基隆港西岸威海營區131艦隊，並登艦向保家衛國的官兵表達感謝，他表示，各位都是重要的國防力量，提醒官兵持續秉持中立軍風，揚威於海上，守護海疆安全。事後他前往慶安宮揭匾時表示，會持續提升國防力量。

總統賴清德今早由國防部長顧立雄等人陪同到剛遷往基隆港西岸的威海營區，參觀新營區設施和官兵的生活空間，並登上艦艇，海軍吹哨並升起統帥旗，歡迎三軍統帥。

賴清德說，他專程來到131艦隊向全體官兵說聲感謝，感謝大家保家衛國，大家辛苦了。海軍131艦隊負責東北海域、海峽，還有南部的偵勤工作，以及外離島的運補護航任務，可以說是國軍不對稱戰力的重要支柱。尤其131艦隊下轄沱江級巡邏艦，這是國建國造的高效能艦艇，具有逆中性、航行穩定性，還有區域防空火力，讓國防實力更加提升，國家安全也得到更好的保障。

賴清德表示，艦隊長介紹了沱江艦內部的設施和運作，每一個環節精準到位，都是因為有各位的努力和付出。大家充分展現了海軍優質的專業能力，以及平日勤訓精練的結果。他也看了官兵居住生活空間，這幾年來政府努力推動基隆軍港新興工程，也新建了新的辦公大樓和生活大樓，現在大家的生活和工作環境都有顯著的改善和升級。

基隆軍港西遷是提升國防戰備效能、促進城市發展的重大計劃，目前相關工程都按照期程執行中，也將陸續完工來落實國防、基隆港、基隆市3贏的目標。總統強調，海軍官兵都是重要的國防力量，也提醒大家持續秉持中立軍風，揚威於海上，守護海疆安全。

總統賴清德13日至基隆勗勉海軍131艦隊，感謝國軍保家衛國的辛勞。（記者羅沛德攝）

總統賴清德13日至基隆勗勉海軍131艦隊，感謝國軍保家衛國的辛勞。（記者羅沛德攝）

總統賴清德今早由國防部長顧立雄等人陪同，到剛遷往基隆港西岸的威海營區。（記者羅沛德攝）

總統賴清德今早由國防部長顧立雄等人陪同，到剛遷往基隆港西岸的威海營區。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
接見遠朋班 賴清德：象徵台灣與友好國家軍事安全緊密合作
2024/07/11 15:34

接見遠朋班 賴清德：象徵台灣與友好國家軍事安全緊密合作
民眾黨就是國民黨的形狀 吳靜怡：柯文哲終究是傅崐萁手上的木頭娃娃
2024/07/13 12:49

民眾黨就是國民黨的形狀 吳靜怡：柯文哲終究是傅崐萁手上的木頭娃娃

台灣大哥大運動家族選手闖奧運 蔡明忠：若奪冠每人10萬美元獎金
賴總統接見遠朋班
2024/07/12 05:30

賴總統接見遠朋班
政院拍板百億癌症新藥基金 5癌症篩檢年齡 明年下調
2024/07/12 05:30

政院拍板百億癌症新藥基金 5癌症篩檢年齡 明年下調
友邦馬紹爾國會議長率團訪台 將晉見賴清德總統
2024/07/12 21:21

友邦馬紹爾國會議長率團訪台 將晉見賴清德總統
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播