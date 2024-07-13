基隆港登艦視察131艦隊 賴清德勉勵官兵：守護海疆安全

總統賴清德13日至基隆勗勉海軍131艦隊，感謝國軍保家衛國的辛勞。（記者羅沛德攝）

2024/07/13 13:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕總統賴清德今天上午到基隆港西岸威海營區131艦隊，並登艦向保家衛國的官兵表達感謝，他表示，各位都是重要的國防力量，提醒官兵持續秉持中立軍風，揚威於海上，守護海疆安全。事後他前往慶安宮揭匾時表示，會持續提升國防力量。

總統賴清德今早由國防部長顧立雄等人陪同到剛遷往基隆港西岸的威海營區，參觀新營區設施和官兵的生活空間，並登上艦艇，海軍吹哨並升起統帥旗，歡迎三軍統帥。

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賴清德說，他專程來到131艦隊向全體官兵說聲感謝，感謝大家保家衛國，大家辛苦了。海軍131艦隊負責東北海域、海峽，還有南部的偵勤工作，以及外離島的運補護航任務，可以說是國軍不對稱戰力的重要支柱。尤其131艦隊下轄沱江級巡邏艦，這是國建國造的高效能艦艇，具有逆中性、航行穩定性，還有區域防空火力，讓國防實力更加提升，國家安全也得到更好的保障。

賴清德表示，艦隊長介紹了沱江艦內部的設施和運作，每一個環節精準到位，都是因為有各位的努力和付出。大家充分展現了海軍優質的專業能力，以及平日勤訓精練的結果。他也看了官兵居住生活空間，這幾年來政府努力推動基隆軍港新興工程，也新建了新的辦公大樓和生活大樓，現在大家的生活和工作環境都有顯著的改善和升級。

基隆軍港西遷是提升國防戰備效能、促進城市發展的重大計劃，目前相關工程都按照期程執行中，也將陸續完工來落實國防、基隆港、基隆市3贏的目標。總統強調，海軍官兵都是重要的國防力量，也提醒大家持續秉持中立軍風，揚威於海上，守護海疆安全。

總統賴清德13日至基隆勗勉海軍131艦隊，感謝國軍保家衛國的辛勞。（記者羅沛德攝）

總統賴清德今早由國防部長顧立雄等人陪同，到剛遷往基隆港西岸的威海營區。（記者羅沛德攝）

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