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美總統大選將屆 Meta解除川普社群帳號限制

本月12日Meta宣布，全面解除針對川普的「Facebook」和「Instagram」帳號的限制。（路透）

本月12日Meta宣布，全面解除針對川普的「Facebook」和「Instagram」帳號的限制。（路透）

2024/07/13 12:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會山莊（Capitol Hill）於2021年1月6日發生致命暴動，當時Meta因擔心川普言論將助長暴力，因此將他帳號停權。不過本月12日Meta宣布，全面解除針對川普的「Facebook」和「Instagram」帳號的限制。

綜合外媒報導，早先臉書曾因允許川普發表暴力言論，受到外界批評，但在2021年美國國會山莊騷亂事件發生後，川普讚揚攻擊美國國會大廈的群眾，Meta因擔心川普的言論恐會助長暴力行為，因此決定將川普的帳號停權2年。在2023年1月Meta雖認川普的帳號恢復，但依舊保留部分處罰和限制。

外媒最新消息指出，本月12日Meta則宣布，全面取消針對川普的「Facebook」和「Instagram」帳號的限制，並指先前的停權是對極端和特殊情況的回應。不過Meta也強調，若川普再度違反社群守則，像是煽動暴力，也將再次面臨停權。但可能只會持續幾天，而非像之前進行長時間的停權。

Meta也指出，川普目前正與拜登競選總統，目前不會再進行額外的監控，並強調此舉是讓共和黨候選人川普及總統拜登處於同等地位，美國人民應該能夠在同樣的基礎上聽取總統提名人的意見。

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