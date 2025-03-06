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    偕魏哲家說明台積電佈局 賴總統：立足台灣佈局全球、行銷全世界

    賴清德總統今偕台積電董事長魏哲家召開記者會表示，從台積電的全球佈局、台灣產業發展路程來看，台灣的產業幾十年來累積的實力，已經足夠讓台灣自信地跨越太平洋，東擴到美洲大陸，一起發揮立足台灣、佈局全球、行銷全世界，讓國家更進一步發展、壯大。（記者劉信德攝）

    賴清德總統今偕台積電董事長魏哲家召開記者會表示，從台積電的全球佈局、台灣產業發展路程來看，台灣的產業幾十年來累積的實力，已經足夠讓台灣自信地跨越太平洋，東擴到美洲大陸，一起發揮立足台灣、佈局全球、行銷全世界，讓國家更進一步發展、壯大。（記者劉信德攝）

    2025/03/06 17:19

    〔記者陳昀／台北報導〕台積電擴大對美投資引起全球矚目，賴清德總統今偕台積電董事長魏哲家召開記者會，賴表示，從台積電的全球佈局、台灣產業發展路程來看，都不難發現，台灣的產業是從西進接續著南向，進一步的北合，幾十年來累積的實力，已經足夠讓台灣自信地跨越太平洋，東擴到美洲大陸，重新建構新的產業佈局，一起發揮立足台灣、佈局全球、行銷全世界，讓國家更進一步發展、壯大。

    賴清德表示，來自台灣的台積電董事長在美國白宮、在全世界面前宣布，台積電將透過這項增資案來為下一個世代人工智慧、前瞻應用貢獻心力，因為台積電的積極投入，未來人類的科技生活，將獲得實現，這是台積電的時刻，也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻。

    賴清德指出，他在收看魏哲家與川普總統的記者會時，一方面不自覺地想起1921年蔣渭水先生的兩句話「樂為台灣人、台灣名譽馨」，百年後的今天，台灣雖然站在威權第一線，但勇敢堅強，台灣人民團結合作，現在的台灣是世界人人稱羨的民主國家，在全世界集結最尖端科技，要迎向下個階段繁榮昌盛的舞台上。

    賴清德表示我們看到來自台灣的台積電，扮演關鍵角色，令人感動，也讓台灣成為世界的台灣，一圓百年前世代的夢想。無怪乎許多人看了記者會後，都表達這是台灣的驕傲，這當然是台積電的成就，也是台灣共同的驕傲。

    賴清德表示，半導體產業在台灣的發展，50年來經由產官學研共同努力的結果，感謝張忠謀創辦人、劉德音前董事長、現任魏哲家董事長的傑出領導，以及公司同仁的努力打拚，也要感謝歷任總統的鼎力協助，還有台灣社會、台灣人民的大力支持，我們共同造就護國群山，我們也每一次都看到，每一次台積電的佈局，都更因而壯大、更有競爭力，也提供台灣企業國際合作，成就台灣更大的實力。

    賴清德說，從台積電的全球佈局、台灣產業發展路程來看，都不難發現，台灣的產業是從西進接續著南向，進一步的北合，幾十年來累積的實力，已經足夠讓台灣自信地跨越太平洋，東擴到美洲大陸，重新建構新的產業佈局，一起發揮立足台灣、佈局全球、行銷全世界，讓國家更進一步發展、壯大。

    賴清德也感謝魏哲家在投資過程中密切聯繫、說明台積電投資計畫，從美國回來後風塵僕僕來到總統府，向國人說明過程，並回應國人關心的問題。

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