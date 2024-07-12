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大學分科測驗》台中考生：化學科很多無用線索或陷阱混淆考生

分科化學台中考生難易度反應兩極，很多無用線索或陷阱混淆考生。（記者蘇孟娟攝）

分科化學台中考生難易度反應兩極，很多無用線索或陷阱混淆考生。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/12 14:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學分科測驗化學科，台中考區考生反應兩極，有人認為考很細，要背熟才能作答，有人則說，非選題的題目較複雜，其餘不難；但更有考生說，今年考題看似提供很多線索，但有很多無用線索，甚至「陷阱線索」混淆考生。

台中一中張姓考生指出，今年考很多有機化學，雖屬有背有分的題型，但要能背讀才能解題，部份題目考很細瑣，計算量則跟往年差不多；不過，非選題部份較有難度，他在第一大題就卡關，感覺比去年難。

台中一中陳姓與賴姓考生則指出，很多都是基本觀念題，甚至有考很基礎的實驗器材「漏斗」，因太簡單當下還以為「可能有陷阱」，另今年沒有考往年常見的電池題，整體考題難易算適中。

賴姓考生反映，今年考題的題幹還是偏長，尤其非選題題幹長，部份光題幹就佔掉半頁，判讀題目略花時間。

考生多認為非選題較有挑戰度，陳姓與賴姓考生說，雖然題目題幹長，但很多題目裡給很多線索可以據以判答，但兩人也說，部份是無用線索，若能看到重點線索就很好解答。

陳姓考生說，尤其第一題考草酸鈣石加熱產生石灰，有3階段加熱過程，其中一段加熱過程會產生的化學反應，題目中雖有提示化學式，但該化學式有暗藏陷阱，有列入「水」，若不清楚加熱到第二階段水分已蒸發，可能就會用錯化學式，答題錯誤。

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