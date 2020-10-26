中天換照》聲援中天抬棺抗議 群眾與警方爆發推擠衝突

333政黨團結聯盟等團體舉辦「挺中天～反對撤照！」集會活動，在NCC濟南路辦公室外面抬棺抗議，與警方發生推擠衝突。（記者塗建榮攝）

2020/10/26 16:13

〔記者王冠仁／台北報導〕中天新聞台換照聽證會今天舉行，不少挺中天的團體紛紛走上街頭，分別前往立法院群賢樓、國家通訊傳播委員會（NCC）濟南路辦公室外集結聲援。其中「第三勢力333政黨團結聯盟」在NCC濟南路辦公室外動員抬棺抗議、揚言衝進行政院，一度與維安警方發生推擠衝突；幸經警方居中協調後，衝突沒有擴大，但現場抗議仍在持續進行當中。

警方指出，今天早上9點後，陸續有不少團體到立法院外、NCC濟南路辦公室外集結聲援中天電視，現場人數最多一度有5百多人。抗議群眾在兩處地點都架設舞台，不少政治人物先後上台發表演說；警方為了防止突發事件，動員上百警力進行維安部屬。

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不過，今天下午近2點多時，第三勢力333政黨團結聯盟成員在NCC濟南路辦公室外抬棺抗議，雖然NCC派人出來接下陳情信，但聲援群眾又揚言要轉進行政院。

警方說，由於今天到場團體只有聲請「集會」，並無申請「遊行」，警方見群眾欲朝行政院方向前進，立刻以人牆上前攔阻並在路口架設改道牌。抗議群眾見狀，上前與警方爭執並爆發推擠衝突，場面一度混亂。

最後警方居中協調，讓少數幾名抗議群眾前往行政院陳情，院方也派人出面收下陳情書，才沒有使衝突擴大。

333政黨團結聯盟等團體舉辦「挺中天～反對撤照！」集會活動，下午2點欲遊行至行政院，但未申請遊行許可，與警方爆發推擠衝突。（記者塗建榮攝）

333政黨團結聯盟等團體舉辦「挺中天～反對撤照！」集會活動，下午2點欲遊行至行政院，但未申請遊行許可，與警方爆發推擠衝突。（記者塗建榮攝）

民眾赴NCC聲援中天，在人群中燃放鞭炮。（記者塗建榮攝）

「挺中天、反關台」民主監督聯盟等團體26日前往行政院抗議，總召集人黃正忠（左二）遞交陳情書由教科文參議劉佳侑（右二）代表接受。（記者簡榮豐攝）

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