為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

王品初瓦、嚮辣食物中毒增2例 累計157人通報就醫

王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似食物中毒案延燒，衛生局今（13日）統計累計新增2人發生嘔吐或腹瀉症狀並至醫院就醫，合計通報就醫157人。圖為衛生局稽查發現嚮辣廚餘區有髒污。（北市衛生局提供）

王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似食物中毒案延燒，衛生局今（13日）統計累計新增2人發生嘔吐或腹瀉症狀並至醫院就醫，合計通報就醫157人。圖為衛生局稽查發現嚮辣廚餘區有髒污。（北市衛生局提供）

2024/04/13 15:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕王品集團旗下「初瓦台北捷運西門店」、「嚮辣台北捷運西門店」疑似食物中毒案延燒，衛生局今（13日）統計累計新增2人發生嘔吐或腹瀉症狀並至醫院就醫，合計通報就醫157人；另食安特別門診截至11日總看診人數49人，分別為初瓦22人，嚮辣27人。

衛生局表示，該局昨下午會同衛生福利部食品藥物管理署、疾病管制署前往2家店面進行腹瀉群聚疫情流行病學調查，針對食材供應、餐飲製備、從業人員健康狀況、環境清潔以及水源管理等調查，後續將結合病患攝食史與病程等問卷調查結果，搭配採檢結果進行分析比對，以釐清民眾嘔吐、腹瀉的成因。

衛生局提醒，民眾如發生疑似食物中毒事件，應至醫院就醫，以利醫師判斷是否為食物中毒案件通報衛生單位，並協助採樣。民眾如有食品安全衛生或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線1999。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
王品初瓦、嚮辣疑食物中毒再增12人 食安特別門診累計23人
2024/04/11 16:55

王品初瓦、嚮辣疑食物中毒再增12人 食安特別門診累計23人
《疑食物中毒》初瓦、嚮辣82人就醫 部分驗出諾羅病毒
2024/04/10 05:30

《疑食物中毒》初瓦、嚮辣82人就醫 部分驗出諾羅病毒

廚房紙巾遇高溫溶出毒？ 達人教你如何選
初瓦、嚮辣疑食物中毒案累計155人就醫 王品︰4/18起受理退費
2024/04/12 16:45

初瓦、嚮辣疑食物中毒案累計155人就醫 王品︰4/18起受理退費
王品初瓦、嚮辣食物中毒增40人 檢體驗出諾羅
2024/04/12 15:05

王品初瓦、嚮辣食物中毒增40人 檢體驗出諾羅

悠森活 八德稀有純住社區 宜居2～4房
初瓦、嚮辣疑食物中毒+21 多數就醫後返家休養
2024/04/10 19:16

初瓦、嚮辣疑食物中毒+21 多數就醫後返家休養
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播