王品初瓦、嚮辣食物中毒增2例 累計157人通報就醫

王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似食物中毒案延燒，衛生局今（13日）統計累計新增2人發生嘔吐或腹瀉症狀並至醫院就醫，合計通報就醫157人。圖為衛生局稽查發現嚮辣廚餘區有髒污。（北市衛生局提供）

2024/04/13 15:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕王品集團旗下「初瓦台北捷運西門店」、「嚮辣台北捷運西門店」疑似食物中毒案延燒，衛生局今（13日）統計累計新增2人發生嘔吐或腹瀉症狀並至醫院就醫，合計通報就醫157人；另食安特別門診截至11日總看診人數49人，分別為初瓦22人，嚮辣27人。

衛生局表示，該局昨下午會同衛生福利部食品藥物管理署、疾病管制署前往2家店面進行腹瀉群聚疫情流行病學調查，針對食材供應、餐飲製備、從業人員健康狀況、環境清潔以及水源管理等調查，後續將結合病患攝食史與病程等問卷調查結果，搭配採檢結果進行分析比對，以釐清民眾嘔吐、腹瀉的成因。

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衛生局提醒，民眾如發生疑似食物中毒事件，應至醫院就醫，以利醫師判斷是否為食物中毒案件通報衛生單位，並協助採樣。民眾如有食品安全衛生或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線1999。

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