為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

食藥署證實：黑胡椒粒首度驗出「蘇丹色素4號」

綠吔實業生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹色素4號。（台中食安處提供）

綠吔實業生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹色素4號。（台中食安處提供）

2024/04/13 19:04

〔記者邱芷柔／台北報導〕蘇丹紅辣椒粉風暴未歇，台中市食安處今（13日）公布大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經廠商通報檢出蘇丹4號，經食安處再次抽檢送驗，及衛福部食品藥物管理署複驗，均檢出蘇丹4號，食藥署副署長林金富證實，這是自2021年邊境及後市場檢驗辣椒粉以來，首度檢出蘇丹色素4號，業者已全部停用產品並下架回收，目前也持續追查溯源。

食藥署指出，依台中市食安處調查「古月粉」原料混合2種「黑胡椒粒」，來源分別為台北市「天崧企業有限公司」及新北市「綠風實業有限公司；經查天崧公司、綠風公司的黑胡椒粒，分別於2022年12月13日及2023年7月14日進口，輸入查驗時皆未檢驗蘇丹色素。

根據食藥署資料顯示，蘇丹1、2、3、4號分別為紅色、紅色、棕紅色、深褐色，屬工業用染料，不可用於食品中，蘇丹紅也被國際癌症組織分類為第3級致癌物，可能造成肝腎毒性及過敏反應，使用蘇丹紅可以增豔，維持產品持久性，加上成本低廉而被黑心業者違法使用。

至於黑胡椒粒製成的黑胡椒粉，為何會驗出蘇丹色素，林金富說，不能排除業者製作胡椒粉過程有添加辣椒粉原料，業者可能不是要它的「紅」而是要它的「辣」，目前正在追查；除辣椒粉自今年3月6日起採逐批監視查驗檢驗蘇丹色素外，食藥署也將針對黑胡椒相關號列，採逐批監視查驗檢驗蘇丹色素。

針對蘇丹紅事件，食藥署日前公布抽驗617件產品，不合格產品溯源為24批原料違規，中央稽查專案已告一段落，不過今天又傳出有業者自主送驗後，在胡椒粉中驗出蘇丹色素4號。林金富說，蘇丹紅在國內已是草木皆兵，也讓業者自主送驗的機制更落實，業者除自主送驗也將結果主動通報，目前正在溯源，追蹤該業者使用的辣椒粉是否來自上述24批原料。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌也表示，蘇丹1、2、3、4號色素為第三級致癌物，即為「可能的動物致癌物」，但無法被歸類為人類致癌因子，雖然目前蘇丹紅對人體健康危害的相關醫學研究資料尚不完整，但既然蘇丹紅對人體有健康疑慮，且不是合格的食品添加物，因此就不應該出現在食品中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》邊境又見「蘇丹紅」！ 專家教4招排毒：首推「1蔬菜」
2024/04/10 12:14

健康網》邊境又見「蘇丹紅」！ 專家教4招排毒：首推「1蔬菜」
「古月粉」驗出蘇丹紅 5縣市25家業者下架回收
2024/04/13 14:32

「古月粉」驗出蘇丹紅 5縣市25家業者下架回收

廚房紙巾遇高溫溶出毒？ 達人教你如何選
台中「古月粉」驗出蘇丹紅 原料上游台北天崧企業暫停供貨
2024/04/13 16:22

台中「古月粉」驗出蘇丹紅 原料上游台北天崧企業暫停供貨
「蘇丹紅」辣椒粉再闖關！ 半年來邊境不合格率近2成
2024/04/09 12:15

「蘇丹紅」辣椒粉再闖關！ 半年來邊境不合格率近2成

悠森活 八德稀有純住社區 宜居2～4房
重大食安事件／衛福部︰強化風險預警預判功能
2024/03/31 05:30

重大食安事件／衛福部︰強化風險預警預判功能
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播