食藥署證實：黑胡椒粒首度驗出「蘇丹色素4號」

綠吔實業生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹色素4號。（台中食安處提供）

2024/04/13 19:04

〔記者邱芷柔／台北報導〕蘇丹紅辣椒粉風暴未歇，台中市食安處今（13日）公布大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經廠商通報檢出蘇丹4號，經食安處再次抽檢送驗，及衛福部食品藥物管理署複驗，均檢出蘇丹4號，食藥署副署長林金富證實，這是自2021年邊境及後市場檢驗辣椒粉以來，首度檢出蘇丹色素4號，業者已全部停用產品並下架回收，目前也持續追查溯源。

食藥署指出，依台中市食安處調查「古月粉」原料混合2種「黑胡椒粒」，來源分別為台北市「天崧企業有限公司」及新北市「綠風實業有限公司；經查天崧公司、綠風公司的黑胡椒粒，分別於2022年12月13日及2023年7月14日進口，輸入查驗時皆未檢驗蘇丹色素。

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根據食藥署資料顯示，蘇丹1、2、3、4號分別為紅色、紅色、棕紅色、深褐色，屬工業用染料，不可用於食品中，蘇丹紅也被國際癌症組織分類為第3級致癌物，可能造成肝腎毒性及過敏反應，使用蘇丹紅可以增豔，維持產品持久性，加上成本低廉而被黑心業者違法使用。

至於黑胡椒粒製成的黑胡椒粉，為何會驗出蘇丹色素，林金富說，不能排除業者製作胡椒粉過程有添加辣椒粉原料，業者可能不是要它的「紅」而是要它的「辣」，目前正在追查；除辣椒粉自今年3月6日起採逐批監視查驗檢驗蘇丹色素外，食藥署也將針對黑胡椒相關號列，採逐批監視查驗檢驗蘇丹色素。

針對蘇丹紅事件，食藥署日前公布抽驗617件產品，不合格產品溯源為24批原料違規，中央稽查專案已告一段落，不過今天又傳出有業者自主送驗後，在胡椒粉中驗出蘇丹色素4號。林金富說，蘇丹紅在國內已是草木皆兵，也讓業者自主送驗的機制更落實，業者除自主送驗也將結果主動通報，目前正在溯源，追蹤該業者使用的辣椒粉是否來自上述24批原料。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌也表示，蘇丹1、2、3、4號色素為第三級致癌物，即為「可能的動物致癌物」，但無法被歸類為人類致癌因子，雖然目前蘇丹紅對人體健康危害的相關醫學研究資料尚不完整，但既然蘇丹紅對人體有健康疑慮，且不是合格的食品添加物，因此就不應該出現在食品中。

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