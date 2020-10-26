中天換照》藍委立院外開講「捍衛新聞自由」聚50支持者

約50名群眾聚集挺中天，國民黨立委林為洲、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、曾銘宗、李德維和羅明才等人也到場帶群眾呼口號，強調捍衛新聞自由。（記者呂伊萱攝）

2020/10/26 10:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕中天新聞台換照案今上午9時30分於NCC召開聽證會。「公民監督平台」在立院外舉辦「捍衛新聞自由：民主論壇/自由開講」活動，約50名群眾聚集挺中天，國民黨立委林為洲、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、曾銘宗、李德維和羅明才等人也到場帶群眾呼口號，強調捍衛新聞自由，「蘇貞昌下台！」

為力挺中天新聞台，前新聞局長鍾琴與「公民監督平台」發起「捍衛新聞自由，我們一起站出來！」活動，上週末在自由廣場聚集，今天上午則在立院外舉辦開講活動，也在濟南路立院外牆設置「救救新聞自由」便條紙牆，表達訴求。約50名民眾到場參與，群眾約於9時40分步行前往NCC。

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林為洲說，國民黨不是沒有執政過，但國民黨不敢做的，民進黨執政竟然拿來做，竟然關閉最能代表新聞自由的電視台，我們不知道今夕是何夕！「這就是蘇貞昌要掌控自己的電視台，蔡英文躲在後面，所以我們一定要站出來，用行動給他們壓力！」

林奕華則說，今天是台灣民主歷史上黑暗的時刻，中華民國早就是民主國家，民進黨卻大開倒車，就算不喜歡言論，也應尊重說話的權利，希望NCC公正維護中華民國的自由法治。

李德維也說，中天沒有阻擋誰，只是把社會上一部分的聲音傳播出來，希望台灣是一個自由的園地。鄭麗文痛批，民進黨派系鬥爭，「吃相難看！為了一個電視頻道已經多少人在搶！」，強調愛台灣一定要站出來捍衛新聞自由。

主辦單位「公民監督平台」也準備布條等等表達訴求，口號包括「捍衛新聞自由 全民站出來」、「關掉中天 媒體噤聲」等；也有民眾自備看板，寫著「維民主護自由 綠手退出NCC」。

約50名群眾聚集挺中天，國民黨立委林為洲、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、曾銘宗、李德維和羅明才等人也到場帶群眾呼口號，強調捍衛新聞自由。（記者呂伊萱攝）

「公民監督平台」發起「捍衛新聞自由，我們一起站出來！」活動，上週末在自由廣場聚集，今天上午則在立院外舉辦開講活動，也在濟南路立院外牆設置「救救新聞自由」便條紙牆，表達挺中天訴求。（記者呂伊萱攝）

約50名群眾聚集挺中天，國民黨立委林為洲、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、曾銘宗、李德維和羅明才等人也到場帶群眾呼口號，強調捍衛新聞自由。（記者呂伊萱攝）

約50名群眾聚集挺中天，國民黨立委林為洲、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、曾銘宗、李德維和羅明才等人也到場帶群眾呼口號，強調捍衛新聞自由。（記者呂伊萱攝）

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