為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中天換照》藍委立院外開講「捍衛新聞自由」聚50支持者

    約50名群眾聚集挺中天，國民黨立委林為洲、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、曾銘宗、李德維和羅明才等人也到場帶群眾呼口號，強調捍衛新聞自由。（記者呂伊萱攝）

    約50名群眾聚集挺中天，國民黨立委林為洲、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、曾銘宗、李德維和羅明才等人也到場帶群眾呼口號，強調捍衛新聞自由。（記者呂伊萱攝）

    2020/10/26 10:18

    〔記者呂伊萱／台北報導〕中天新聞台換照案今上午9時30分於NCC召開聽證會。「公民監督平台」在立院外舉辦「捍衛新聞自由：民主論壇/自由開講」活動，約50名群眾聚集挺中天，國民黨立委林為洲、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、曾銘宗、李德維和羅明才等人也到場帶群眾呼口號，強調捍衛新聞自由，「蘇貞昌下台！」

    為力挺中天新聞台，前新聞局長鍾琴與「公民監督平台」發起「捍衛新聞自由，我們一起站出來！」活動，上週末在自由廣場聚集，今天上午則在立院外舉辦開講活動，也在濟南路立院外牆設置「救救新聞自由」便條紙牆，表達訴求。約50名民眾到場參與，群眾約於9時40分步行前往NCC。

    林為洲說，國民黨不是沒有執政過，但國民黨不敢做的，民進黨執政竟然拿來做，竟然關閉最能代表新聞自由的電視台，我們不知道今夕是何夕！「這就是蘇貞昌要掌控自己的電視台，蔡英文躲在後面，所以我們一定要站出來，用行動給他們壓力！」

    林奕華則說，今天是台灣民主歷史上黑暗的時刻，中華民國早就是民主國家，民進黨卻大開倒車，就算不喜歡言論，也應尊重說話的權利，希望NCC公正維護中華民國的自由法治。

    李德維也說，中天沒有阻擋誰，只是把社會上一部分的聲音傳播出來，希望台灣是一個自由的園地。鄭麗文痛批，民進黨派系鬥爭，「吃相難看！為了一個電視頻道已經多少人在搶！」，強調愛台灣一定要站出來捍衛新聞自由。

    主辦單位「公民監督平台」也準備布條等等表達訴求，口號包括「捍衛新聞自由 全民站出來」、「關掉中天 媒體噤聲」等；也有民眾自備看板，寫著「維民主護自由 綠手退出NCC」。

    約50名群眾聚集挺中天，國民黨立委林為洲、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、曾銘宗、李德維和羅明才等人也到場帶群眾呼口號，強調捍衛新聞自由。（記者呂伊萱攝）

    約50名群眾聚集挺中天，國民黨立委林為洲、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、曾銘宗、李德維和羅明才等人也到場帶群眾呼口號，強調捍衛新聞自由。（記者呂伊萱攝）

    「公民監督平台」發起「捍衛新聞自由，我們一起站出來！」活動，上週末在自由廣場聚集，今天上午則在立院外舉辦開講活動，也在濟南路立院外牆設置「救救新聞自由」便條紙牆，表達挺中天訴求。（記者呂伊萱攝）

    「公民監督平台」發起「捍衛新聞自由，我們一起站出來！」活動，上週末在自由廣場聚集，今天上午則在立院外舉辦開講活動，也在濟南路立院外牆設置「救救新聞自由」便條紙牆，表達挺中天訴求。（記者呂伊萱攝）

    約50名群眾聚集挺中天，國民黨立委林為洲、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、曾銘宗、李德維和羅明才等人也到場帶群眾呼口號，強調捍衛新聞自由。（記者呂伊萱攝）

    約50名群眾聚集挺中天，國民黨立委林為洲、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、曾銘宗、李德維和羅明才等人也到場帶群眾呼口號，強調捍衛新聞自由。（記者呂伊萱攝）

    約50名群眾聚集挺中天，國民黨立委林為洲、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、曾銘宗、李德維和羅明才等人也到場帶群眾呼口號，強調捍衛新聞自由。（記者呂伊萱攝）

    約50名群眾聚集挺中天，國民黨立委林為洲、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、曾銘宗、李德維和羅明才等人也到場帶群眾呼口號，強調捍衛新聞自由。（記者呂伊萱攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不忍了！柯文哲表態會聲援中天 館長失望：不會再投民眾黨
    2020/10/26 10:11

    不忍了！柯文哲表態會聲援中天 館長失望：不會再投民眾黨
    新聞台造成大眾智商降低 她嗆聲一併撒照
    2020/10/26 09:41

    新聞台造成大眾智商降低 她嗆聲一併撒照

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    中天換照》蔡衍明抵達會場 數十位抗議民眾向NCC嗆聲
    2020/10/26 09:37

    中天換照》蔡衍明抵達會場 數十位抗議民眾向NCC嗆聲
    NCC舉行中天換照聽證會 傳50韓粉門外舉牌抗議
    2020/10/26 08:57

    NCC舉行中天換照聽證會 傳50韓粉門外舉牌抗議

    大師跨刀 軒尼詩X.O 150週年限量登場
    生活今日熱門
    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」
    2020/10/25 21:00

    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」 影片

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目
    2020/10/26 07:29

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目

    謠言終結站》普拿疼吃太多會洗腎？代謝器官大不同！
    2020/10/25 11:11

    謠言終結站》普拿疼吃太多會洗腎？代謝器官大不同！

    「莫拉菲」颱風生成循「沙德爾」腳步 北、東部週三再轉雨
    2020/10/25 11:31

    「莫拉菲」颱風生成循「沙德爾」腳步 北、東部週三再轉雨

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播