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友揪創業「出力不出錢」！他慘背300多萬貸款 網搖頭：出錢給人練功

與朋友創業後，負債百萬，朋友卻拋棄他，只能獨自一人還債。示意圖，非當事人。（美聯社檔案照）

與朋友創業後，負債百萬，朋友卻拋棄他，只能獨自一人還債。示意圖，非當事人。（美聯社檔案照）

2024/04/13 00:36

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕親兄弟明算帳，朋友之間盡可能減少金錢往來。近日一名網友發文抱怨，與友人合開餐酒館，自己負責出資金，因不斷虧錢，背了車貸、信貸、青創貸款共326萬元；最終撐不下去，朋友卻拍拍屁股走人，留下他收拾爛攤子。

日前有網友在Dcard 上發文，在112年與朋友創業，因朋友沒資金，前期都由原PO負責，但他不管店內事情，結果虧損了兩個月，朋友建議他去辦青創貸款，到後來，還是繼續虧損，又陸續辦理汽車貸款、信貸。後來因為虧損嚴重，店面還是得面臨倒閉。

原PO又說，中間，我連一毛錢都沒拿，而朋友原本是說，青創這邊他負責繳，我就繳其他的貸款，然後現在又忽然說，他繳不出來，竟叫我自己想辦法，這些貸款加起來，我每個月最低都要繳38000元，真的不知道該怎麼辦了。

貼文曝光後，網友諷刺原PO「出大頭然後不管事也不管帳，這種朋友我也想要」、「你沒錢也敢投資餐酒館！！太狂了」、「這麼爽，出錢給人練功……（對方）練的差不多 不用合資了 狠狠的踢走。自己出來爽爽賺 舒服。」

有的網友留言「你那個朋友不太行阿」、「確定你朋友本業是店長，而不是詐騙欸」、「去報警告人吧，以為當保人已經夠呆了，沒想到還有比保人還呆的存在」。

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