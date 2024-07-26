台北自來水園區 7/28夜間封園演唱會

澳洲墨爾本的迷幻組合Glass Beams。（主辦單位PIPE Live Muisc提供）

2024/07/26 05:30

〔記者楊心慧、詹湘淇、甘孟霖／台北報導〕受颱風凱米影響，昨、前天不少活動取消或延期，如台北表演藝術中心原訂於七月廿五日演出的節目「小路決定要去遠方」、「前進社區『爸爸的飛行手冊』」皆延至今天；本週末許多活動仍會舉辦，如台北自來水園區將於廿八日首度夜間封園舉辦《秋OUT音樂節》夏季先行場國際級演出，邀請全球最神秘的新生代知名樂團Glass Beams首度來台表演，搭配現場古蹟、噴水與夜間燈光，將為夏季帶來高質感的跨文化音樂旅程。

大稻埕夏日節廿三日起暫停，廿四日主題煙火施放也取消，後續視水門外場地整理狀況而定恢復時間。松山文創園區全區因颱風已將園區藝術裝置與各拍照打卡點撤除，待天氣穩定後恢復裝置並於官網公告。

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週末「夜FUN動物園」恢復舉行

台北動物園昨、前天休園，恢復正常上班課後園區也會開放，週末的「夜FUN動物園」系列活動預計正常舉行，部分活動需乾燥場地，「動物行為學院」如遇雨則會暫停。台北天文館也因颱風休館，除先前已報名完畢的暑期墾丁觀星營、三、四年級天文營隊各有一梯次因颱風影響將改期外，其他活動恢復開館後正常舉行。

台北自來水園區戲水池於颱風過後照常開放，本週日晚間還有來自澳洲墨爾本的世界級音樂演出，Glass Beams今年選擇台灣做為亞洲唯一首場大型專場，詭譎神秘的音樂作品，從古印度到未來的東西融合與新舊交融，在台北自來水博物館這個充滿古蹟文化的場域演出，搭配現場噴水與夜間燈光，將是一場神秘的音樂旅程。活動當天邀請台灣新生代秘幻雙人樂團《 Mong Tong》揭開序幕，演出特色呈現台灣文化神祕色彩，為台灣與國際最前衛的流行音樂，開啟嶄新的一扇窗。

躺著聽的音樂節 9/28擴大為六座舞台

《秋OUT音樂節》五歲了！ 是全國唯一在都會區可以躺著聽的音樂節，主打慵懶氛圍的音樂節，今年將於九月廿八日、廿九日擴大為六座舞台盛大舉行，今年不僅將以七月廿八日 Glass Beams專場演出作為《秋OUT夏季先行場》打頭陣，九月底更邀請來自義大利、日本、韓國、泰國、香港，充滿chill的、舒適的音樂風格樂團來台演出，力求打造屬於台北品牌的精緻、高品質音樂節。

今年六座舞台分別座落於公館水岸廣場、市定古蹟渾水抽水站、公館商圈、台北自來水園區、古亭河濱公園，將打造一場結合國際音樂與在地演出場域、結合屬於台北都會的休閒活動，包括聽音樂、走古蹟、逛商圈、賞花海的複合式音樂之旅。

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