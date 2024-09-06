基泰大直損鄰案和解不到4成 東側公辦更都明年招商

「基泰大直」損鄰事發滿週年，和解不到4成。（資料照）

2024/09/06 16:06

〔記者何玉華／台北報導〕台北市中山區「基泰大直」建案去年9月7日晚間施工不當，造成民宅下陷，有270戶受到影響，事發滿週年，台北市都市發展局今（6）日表示，第2年租金補貼已在今年8月撥付，鄰近的東側基地住戶已達公辦都更的高度共識，預計明年上網招商；而公會鑑定受損的165戶，與基泰建設協調和解進度慢，建管處代為協調會議和解64戶，預計於年底前再召開二次代為協調會議。

基泰建設在大直街的建案，去年9月7日施工不慎，導致緊鄰的1棟民宅下陷成了危樓，遭強制拆除，25戶（加地下室門牌算26戶）居民被迫撤離，鄰近的東、南側民宅受到波即將更新重建。

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都發局當下安置塌陷的民宅住戶，成立安置小組提供資源，當月撥付第1年租金補貼，並召開公辦都更方案說明會，協助重建，因後續意願調查比例僅達3成，未達公辦都更受理門檻，在尊重多數住戶意願下，今年5月20日核准住戶申請自劃更新單元，後續將在更新、建照等程序持續協助加速重建。

都發局表示，塌陷戶的第2年租金補貼，已在8月撥付；受災戶申請增加生活需要費用及超過50萬元財損，已依法務局審查結果完成款項撥付。

另對於東、南側的民宅更新重建，都發局於事發一個月內針對兩處共244戶，分別辦理公辦都更說明會，兩處達到意願比門檻後即啟動都更程序，由北市住都中心辦理多場說明會，整合住戶居住需求、提出建築空間規劃、溝通更新後分配比例，在取得高度共識下，已在7月完成模擬選配。

更新處表示，東側基地目前正辦理招商前置作業，住都中心仍持續調查住戶房型需求，預計明年上網招商，南側基地因範圍大、戶數多，屋損情況不一，預計10月辦理全街廓說明會收集住戶意見，今年底確認都市更新範圍。

建管處表示，經公會鑑定周邊受損戶共165戶，因基泰建設與受損戶私下協調達成和解進度緩慢，已於今年6月6日、8月4日主動召開代為協調會議，目前已和解64戶，將持續督促基泰建設與未和解戶協調，年底前再召開兩次代為協調會議。

在人員懲戒部分，建築師涉及未確實監造，經台北市懲戒委員會審議決議停業2年。營造廠、工地主任及技師，涉及未按圖施工、未有緊急應變措施等違失，建管處已函發補充事證至新北市政府，新北市府於今年9月3日召開懲戒委員會，並就相關人員涉及違反營造業法相關規定部分做成處分決議。

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