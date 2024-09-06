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    竹縣營養午餐每週2次有機米 提升在地及驗證食材比例

    新竹縣國中小免費營養午餐，113學年度除了午餐費調升10元，同時每週供應兩次有機米、每學年供應4次在地季節水果及1次在地水產品。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣國中小免費營養午餐，113學年度除了午餐費調升10元，同時每週供應兩次有機米、每學年供應4次在地季節水果及1次在地水產品。 （記者廖雪茹攝）

    2024/09/06 16:19

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣推動國中小免費營養午餐採用在地有機米，縣長楊文科今（6日）化身食農教育講師，於北埔國中開辦有機米小學堂，講解有機米從地力培養、品種選擇一路至灌排水管理及收穫的過程，讓學生了解有機米的栽種過程及對環境的重要性，同時也陪同學生一起享用午餐。

    楊文科表示，新竹縣國中小免費營養午餐，113學年度除了午餐費調升10元，更提升新竹縣學校午餐使用在地食材及驗證食材之比例，目前每週供應兩次有機米、每學年供應4次在地季節水果及1次在地水產品。

    北埔國中九年忠班徐姓學生表示，營養午餐很好吃，每天的飯菜大家都會吃光，不會有廚餘；陳姓學生也分享，有機米比較有營養，讓身體更健康，也對環境更友善。

    農業處輔導農民栽種有機米，每學年供應有機米量約480噸，希望透過選用在地及有機食材入菜，縮短食材到餐桌的距離，支持在地優質農業發展。

    教育局長楊郡慈表示，為了讓孩子吃出幸福與健康，該局推動聰明營養午餐，新學年開始，增加一週供應兩次有機米，也推動校園「多吃一口飯」運動，從食農教育課程扎根，藉由對米食文化及在地農產的深入認識，加深孩子對在地環境與產業的認同感，鼓勵學生多食用在地有機米。

    北埔國中校長巫季烈指出，感謝縣府及中央協助申請偏鄉學校中央廚房計畫，學校擴建後的中央廚房明亮潔淨。這次的有機米入餐政策，學校營養師用心設計菜單，有機米搭配少量全大麥片、全燕麥片、糙薏仁、紅豆、綠豆等，除了增加有機白米需求量，也能吃到未精製的全榖雜糧類，豐富且多元的菜單相信能征服學生的胃口。

    新竹縣長楊文科（前排中）前往北埔國中，關心新竹縣推動學校營養午餐採用在地有機米的情況。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科（前排中）前往北埔國中，關心新竹縣推動學校營養午餐採用在地有機米的情況。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科（站者）化身食農教育講師，於北埔國中開辦有機米小學堂，講解有機米的栽種過程及對環境的重要性。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科（站者）化身食農教育講師，於北埔國中開辦有機米小學堂，講解有機米的栽種過程及對環境的重要性。 （記者廖雪茹攝）

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