慈濟新芽獎逾300學子獲獎 慈青課輔班受惠學生盼傳承

慈青社成員發揮自己的專長，幫助其他有需要的學子。（記者劉婉君攝）

2024/10/27 16:56

〔記者劉婉君／台南報導〕台南慈濟今（27）日舉行慈濟新芽獎學金頒發典禮，超過300名學子獲獎，其中，就讀大一的許同學，曾因家庭遭逢變故而休學2年，在慈濟慈善事業基金會及慈青課輔班的協助下，於大學學測前的3、4個月展開衝刺，成績從墊底拚上國立大學，他如今也成為慈青社的一員，希望能幫助其他人，延續愛心，以回饋曾經幫過他的人。

慈濟今天在台南靜思堂舉辦頒獎典禮，台南市教育局長鄭新輝及多所國中小學、高中校長也到場祝福獲獎學生，獲得新芽獎學金進步獎的許同學上台分享自己的經驗。

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許同學因父親的工作，高中以前均在海外就讀，升高3那一年因武漢肺炎爆發，父親事業受到衝擊，一家人返回台灣，家庭經濟頓時陷入困境，曾經1天只有1顆饅頭裹腹，許同學因而休學2年工作，貼補家用，復學後又因108課綱上路及2年的求學空窗期，學業跟不上，也找不到方向，成績墊底，一度沮喪沒有自信。

許同學的父親不忍見兒子被家庭意外的變故耽誤，向慈濟求援，除了家庭獲得慈濟志工協助，成大慈青課輔班的學長姐及老師也鼎力相助即將面臨大學學測的許同學。

許同學說，當時距離大學學測只剩下3個多月，他每天騎半個小時的車到成大接受課輔，週六還有9人小組幫他輔導，成大教授陳岳男也為他寫推薦函，後來成功以口試第1名的成績錄取國立海洋大學。

許同學勉勵遭遇困境的人，只要有目標和方向，就要勇敢去追，不要放棄，不到最後一刻，結果如何誰也說不準，當初有不少人認為學測剩下時間不多，他還有必要衝嗎？但他堅持下來了，在慈青社學長姐和老師耐心的輔導下，達成目標，同時也變得更有自信及開朗。未來他也要幫助其他人，從手心向上的人，成為一名手心向下的人。

台南慈濟頒發新芽獎學金給超過300名學子。（記者劉婉君攝）

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