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    鐵馬踏溯水圳 台江志工倡議國家綠道新生活

    台江志工今日騎乘鐵馬踏溯水圳，拜訪地方並邀請一起推廣國家綠道，認識山海圳，保育在地河川水圳。（記者王涵平攝）

    台江志工今日騎乘鐵馬踏溯水圳，拜訪地方並邀請一起推廣國家綠道，認識山海圳，保育在地河川水圳。（記者王涵平攝）

    2024/10/27 16:17

    〔記者王涵平／台南報導〕台江志工今日騎乘鐵馬踏溯水圳，拜訪地方並邀請一起推廣國家綠道，認識山海圳，保育在地河川水圳。

    台南社區大學台江分校執行長吳茂成今帶領12位台江志工，先搭乘火車抵達後壁火車站，再騎乘Ubike前往後壁區公所拜訪區長李至彬，隨後經水圳國家綠道騎到嘉義水上媽祖廟，全程15公里，包括台江綠道志工隊、安東庭園河川巡守隊、長安國小、溪頂寮代天宮委員吳銘福等台江流域親師生參加，一路參訪黃家古厝、後壁國小、上茄苳顯濟宮，禮拜大道公，再越過八掌溪抵達水上外溪洲溪安宮，禮拜關聖帝君，再到水上大將爺廟、媽祖廟，前往新港鄉大潭村參訪「岳湖」環村綠道營造，建請後壁區公所能夠與安南區共同締結姊妹區，促成兩區鄉親子學生沿著水圳國家綠道共同交流，獲得李至彬及安南區長魏文貴支持。

    台江綠道志工隊長吳瓊桃說，騎單車悠遊水圳非常舒服，未來會帶著社大班級同學騎Ubike，先走讀山海圳國家綠道內海之路，再一起來走水圳國家綠道，共同加入國家綠道新生活運動。

    長安國小老師翁育民指出，孩子們對土地的認識很淺，「水」則是讓學生認識土地的重要媒介。像學生就很愛在水圳旁、水圳裡跑跑跳跳，認識土地。108課綱強調課程與土地的結合，今天一遊水圳國家綠道，洗衫、灌溉、農忙、宗教、民俗等，學生看不到、感受不到的常民文化都能一一呈現，很精彩，若將水圳綠道相關行程與划船、散步、騎單車、青春伴行、山野教育連成一氣，將水的上中下游及支線串在一起，就會形成更完整的台江流域學習。

    台江志工今日騎乘鐵馬踏溯水圳，拜訪地方並邀請一起推廣國家綠道，認識山海圳，保育在地河川水圳。（記者王涵平攝）

    台江志工今日騎乘鐵馬踏溯水圳，拜訪地方並邀請一起推廣國家綠道，認識山海圳，保育在地河川水圳。（記者王涵平攝）

    台江志工今日騎乘鐵馬踏溯水圳，拜訪地方並邀請一起推廣國家綠道，認識山海圳，保育在地河川水圳。（記者王涵平攝）

    台江志工今日騎乘鐵馬踏溯水圳，拜訪地方並邀請一起推廣國家綠道，認識山海圳，保育在地河川水圳。（記者王涵平攝）

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