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    屏東縣表揚寄養家庭 童長大成人驚喜現身好催淚

    砂沙（中）一走上台，寄養媽媽梁秋香（左）馬上落淚。（記者羅欣貞攝）

    砂沙（中）一走上台，寄養媽媽梁秋香（左）馬上落淚。（記者羅欣貞攝）

    2024/10/27 16:29

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今天（27日）舉行寄養家庭感恩活動，超過300位寄養家庭成員齊聚一堂，現場表揚服務滿10年以上寄養家庭，其中3位已成年的兒少突然現身獻花，不但寄養父母淚崩，全場也動容不已，縣府並承諾寄養服務永不退場，確保每一位孩子在屏東都能擁有充滿愛與希望的未來。

    屏東縣長周春米表示，屏縣寄養家庭成立至今42年，累計1600多個寄養家庭，屏縣目前有118戶，分別委由家扶基金會和台灣世界展望會召募與管理，照顧142名寄養兒童，占全屏東縣被安置兒少的71.72%，遠高於全國平均值35%，仰賴在座每一位寄養父母的辛勤付出與無私奉獻，她代表屏東縣政府致上最深的敬意。

    縣府今表揚服務滿25年2戶、服務滿20年3戶、服務滿15年21戶、服務滿10年11戶的寄養家庭。

    從事寄養家庭20年的柯恩光牧師與妻子杜素香，共照顧過20名寄養兒少，曾經受照顧的林姓寄養童，18年前到牧師家受到近4年的照顧，在最無助時受到幫助，如今成為一名職業軍人，也有了自己的家庭，特地驚喜獻花表達感謝，林姓兒少也期許自己可以將寄養家庭所給予的這份愛無限延續下去。

    25年共照顧22名寄養童的李達仁與李育庭夫婦，照顧中度智能障礙的寄養童源源7年，以身教告訴源源「只要是對的事情做就對了」，源源小學時自願擔負倒垃圾、抬便當等工作，三年級高票當選模範生，至今仍記得父親叮囑的話。33歲的源源今也到現場大聲說出「我愛你們」，李達仁的手緊緊牽著源源，即使結束安置關係，家人之間的情感仍在。

    許久沒見的寄養童砂沙走上台，梁秋香、郭承鑫母子立刻落淚。擔任寄養家庭26年的梁秋香表示，接手砂沙時他半身癱瘓，自己的孩子與當時同住的寄養童，眾人每天幫他按摩100下，她也狠下心逼著他復健，盡全家之力幫助他站起來，最後砂沙是用走的離開家門，「一些對我們微不足道的事，對他卻是很辛苦的路，但他還是做到了。」

    屏縣府社會處表示，接納一個孩子，對寄養不僅需要克服對陌生孩子的適應，還要處理家庭內部的壓力，尤其當寄養孩子表現出偏差行為或情緒問題時，更需要加倍的耐心和智慧來引導與教育。縣府也強調，展望會將在年底前結束屏東縣寄養家庭服務，縣府將會接手個案，委由展望會管理的56戶寄養家庭將會持續服務。

    李達仁（左）、李育庭（右）夫婦談起源源（中）當選模範生的往事，語氣間盡是以他為榮。 （記者羅欣貞攝）

    李達仁（左）、李育庭（右）夫婦談起源源（中）當選模範生的往事，語氣間盡是以他為榮。 （記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米（左）頒獎表揚投入寄養家庭二十年的柯恩光（右）與杜素香（中）夫婦。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米（左）頒獎表揚投入寄養家庭二十年的柯恩光（右）與杜素香（中）夫婦。（記者羅欣貞攝）

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