竹縣芎林兒少據點揭牌 結合社區親子共學增進幸福感

新竹縣政府社會處結合芎林鄉紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會，成立芎林鄉兒童少年服務據點，今（6日）上午舉辦揭牌活動。（記者廖雪茹攝）

2024/09/06 16:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府社會處結合芎林鄉紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會，成立芎林鄉兒童少年服務據點，今（6日）上午10點舉辦揭牌活動，期攜手努力讓孩子的幸福多一點，讓家長的支持多一點，透過親子共學，幫助家庭與孩子提升個人生活知能及增進自我認同幸福感。

縣長楊文科表示，橫山區社福中心的服務範圍，包含橫山鄉、尖石鄉及芎林鄉，提供以「家庭為中心、以社區為基礎」的綜融式服務。為照顧偏鄉的兒童與少年，橫山社福中心自2022年起，陸續培力橫山鄉沙坑社區發展協會及尖石鄉那羅灣休閒農業發展協會，成立橫山鄉及尖石鄉兒少據點，今年攜手紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會，為芎林鄉兒少據點揭牌。

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社會處表示，兒少服務據點的服務對象是以在地兒童少年及家長為主要對象，透過大手牽小手，親子幸福共學的方式，提供優質的社區親子課程活動，也為偏鄉孩子增加休閒活動的多元性，落實「建構社會安全網，老中青幼都照顧」的服務目標。

芎林鄉兒少據點規劃開辦一系列客庄課程，充實偏鄉兒童休閒活動，提供親子家庭支持服務，同時從小培養孩子的在地認同。據點的課程內容，包含客家武術親子班、社區產業造紙工藝及童玩如手抄紙、竹笛、竹蟬、捕夢網及紙花等，預計參與達600人次以上。

芎林鄉兒少據點今年邀請在地達人藝師擔任講師，包含芎林地區以「方口獅」及客家拳富有盛名的鄭家拳館鄭香浩老師，以及早期先民開墾芎林發展歷史上，重要的造紙產業-紙寮窩造紙工坊徐圓圓老師。希望透過講師引導，帶領孩子們認識自己故鄉文化及社區特色；也透過五感體驗及課程實作，讓來參與課程的親子都能感受故鄉的美，得到社區支持與喘息服務。

芎林鄉兒童少年服務據點由在地社團表演揭牌，期透過政府與民間攜手努力，讓孩子的幸福多一點，讓家長的支持多一點。（記者廖雪茹攝）

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