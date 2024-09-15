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    大雨狂炸後彩蛋！西螺大橋與玉山主峰同框…可遇不可求

    今天傍晚西螺大橋+玉山主峰同框照，有如一幅山水畫。（潘姓民眾提供）

    今天傍晚西螺大橋+玉山主峰同框照，有如一幅山水畫。（潘姓民眾提供）

    2024/09/15 06:14

    首次上稿 09-14 22:19
    更新時間 09-15 06:14

    〔記者湯世名／彰化報導〕不是山水畫！愛好攝影的彰化市潘姓民眾昨天（14日）在大雨狂炸彰化後，開車「殺」到南彰化，傍晚在濁水溪北側堤防，拍到西螺大橋+玉山主峰同框照，兩者直線距離達63至65公里，有如一幅山水畫。

    潘姓民眾說，通常傍晚很難看見玉山主峰，下過雨雲要散開才有機會拍到，這是他第一次拍到玉山主峰於傍晚「露臉」。

    潘姓民眾說，他有幾次在下午下大雨後，於傍晚興沖沖下班從員林往南邊騎車，但一出員林市區就知道沒機會拍到玉山主峰，因為雲層太厚，或者霧茫茫一片，根本看不到玉山山脈，更遑論要直擊玉山主峰。這次能在傍晚拍到玉山主峰，且與西螺大橋同框，幾乎可說是可遇而不可求，實在太罕見了。

    網友看到雨後如此清晰的玉山主峰照片都超級驚豔，有人讚嘆說彰化空氣品質極佳，玉山主峰搭配西螺大橋同框，看上去就有如一幅壯麗的山水畫，很難想像是從彰化平原的西螺大橋，遠眺65公里遠的玉山主峰，只能說台灣真的很美。

    今天傍晚高鐵+玉山主峰同框照，相當難得一見。（潘姓民眾提供）

    今天傍晚高鐵+玉山主峰同框照，相當難得一見。（潘姓民眾提供）

    今天傍晚從台一線溪州遠眺玉山主峰，相當壯麗。（潘姓民眾提供）

    今天傍晚從台一線溪州遠眺玉山主峰，相當壯麗。（潘姓民眾提供）

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