艾姆勒科技與今網智慧合捐80萬元 支持竹縣兒少據點

新竹縣今天獲艾姆勒科技公司董事長林啟聖（左2）、今網智慧科技公司永續長林明海（左1）共同捐贈80萬元，以此支持新湖區社福中心兒少據點日常運營和教育活動，縣長楊文科（右2）代表接受。（記者黃美珠攝）

2024/07/16 19:21

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今天獲艾姆勒科技公司、今網智慧科技公司共同捐贈80萬元，以此支持新竹縣新湖區社福中心兒少據點日常運營和教育活動，縣長楊文科代表接受，也頒發感謝狀，感謝2家業者代表人林啟聖、林明海對社會福利工作的支持。

艾姆勒科技董事長林啟聖說，他們公司關懷花蓮、苗栗已分別長達10年、9年，今年選擇同樣有城鄉差距的新竹縣執行計畫，以課後照顧、陪伴以及教導技能為主，希望給弱勢家庭的孩子更多社會支持。

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今網智慧科技永續長林明海說，他們在全台共服務8000多個社區，觀察到有許多弱勢家庭缺少照顧，這次跟縣府合作，希望弱勢的孩子放學後有人陪伴，也慢慢培養他們其他生活技能，未來得以有機會脫貧。

縣府社會處長陳欣怡說，新竹縣新湖區社福中心服務新豐、湖口2鄉，分析發現2地兒童少年發展不利的處境比例高，規劃在湖口鄉鳳山跟波羅2村、新豐鄉新豐村開設3處據點，專辦弱勢兒少課後照顧計畫，提供課後照顧、親子活動、親職教育及團體活動等服務。

今天獲贈的80萬善款將改善這區兒少據點的設施，提供更多資源給需要幫助的兒童和青少年；並妥善辦理課後照顧活動、購買教材以及組織各種學習與成長活動，為孩子們創造一個更穩定、更具啟發性的成長環境。

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