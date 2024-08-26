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    恐怖！德國隨機殺人3死8傷 「專殺異教徒」IS嫌犯自首

    犯下索林根隨機殺人案的26歲敘利亞籍嫌犯已向德國警方自首。（路透）

    犯下索林根隨機殺人案的26歲敘利亞籍嫌犯已向德國警方自首。（路透）

    2024/08/26 08:40

    首次上稿 07:43
    更新時間 08:40

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於德國西部的索林根市（Solingen）23日發生持刀殺人事件，共造成3死8傷。犯案的26歲敘利亞籍男子已向德國警方自首，德國檢警正調查此事件發生過程。

    綜合外媒報導，這起持刀殺人事件發生在23日晚間的慶典活動，人群在市內廣場紀念索林根市建城650年，沒想到音樂表演進行到一半，舞台附近便發生隨機殺人事件，事件共造成3死8傷。針對此事件，極端組織「伊斯蘭國」宣稱犯案。

    檢警在25日的一份聯合聲明指出，嫌犯伊薩（Issa Al H）已在24日晚間自首，檢方確認伊薩來自敘利亞，而且是「伊斯蘭國」的成員，不過依照德國《隱私法》規定，並沒有公開其姓氏。《明鏡周刊》引述安全人士說法，伊薩於2022年底從敘利亞移居德國尋求庇護。

    德國警方表示，伊薩犯案時專門針對受害者的頸部，顯見是非常具有針對性的攻擊行為。檢方也提到，由於伊薩本身的激進伊斯蘭思想，他試圖盡可能地殺害他認為是「異教徒」的人，反覆持刀刺入受害者的頸部與上半身。

    德國聯邦刑事警察局（BKA）表示，自2000 年以來，德國已發生約十多起伊斯蘭主義襲擊事件，共造成12人死亡、數十人受傷。在此次索林根襲擊事件發生後，德國政壇反對派及右翼人士均發聲疾呼，德國應該停止接納更多來自敘利亞及阿富汗的難民。

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