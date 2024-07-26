凱米離去 西南氣流灌入 中南部 嚴防暴雨襲擊

凱米肆虐重創南台灣，八掌溪洪水暴漲，台南市後壁區上茄苳段昨晨因溢堤，水淹附近農田成一片汪洋，警消救出張姓一家四口。（南市消防局提供）

2024/07/26 05:30

〔記者蔡思培、劉力仁／台北報導〕強颱凱米在花蓮外海打轉多時後，大約昨天零時從宜蘭南澳登陸，狂風暴雨肆虐四個小時，凌晨四點廿分自桃園新屋出海，降為輕颱朝福建奔去，深夜解除陸警，但氣象署警示，西南氣流灌入，今苗栗以南有大豪雨，南台灣各縣市須嚴防超大豪雨。

投雲嘉南高屏及金門 今停班課

今天南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、金門，全天停班課，連江上午停班課；台中和平、苗栗南庄、泰安及宜蘭南澳等鄉鎮區停班課；宜蘭蘇澳、花蓮秀林、新竹五峰、尖石等鄉鎮的部分村里停班課。

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凱米襲台，北台灣風雨比預期小，但南台灣的雨勢猛烈，高雄茂林山區單日總雨量破一千毫米，高雄市長陳其邁表示，凱米在高雄的雨勢超過當年莫拉克颱風。

前氣象局長鄭明典也認為凱米跟莫拉克雨型特徵類似，都是中心弱、外圍強、外圍與季風輻合也強。中南部山區的強降雨，不單純是地形雨，凱米在海面上就發展很強的對流移入，所以平地雨勢也大。

氣象署昨更將高屏山區最高總雨量從一千八百毫米上修至二千二百毫米。氣象署預報員劉宇其解釋，凱米中心登陸前打轉，影響台灣時間拉長，讓南部降雨時間延長、總雨量上修。

氣象署技正謝佩芸表示，凱米雖減弱且離去，但暴風半徑廣達二百五十公里，外圍環流今仍影響台灣，加上環境吹西南風，中南部要注意較大降雨。

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