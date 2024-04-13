東華大學宿舍震損 本學期擬採實體、線上混合教學

東華大學宿舍涵星二莊，天花板輕鋼架掉落、物品東倒西歪。（東華大學提供）

2024/04/13 20:03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立東華大學在花蓮強震後，學生宿舍有1700床、將近1/3的床位，因為浴廁管線受損無法居住，校長徐輝明說，震後實施線上課程至26日，考量宿舍修繕最快也要9月完工，傾向學期結束前都採用實體、線上混合教學。

0403花蓮大地震，東華除理工一館D棟實驗室發生大火，1到4樓全部燒光，學生宿舍更是災情慘重，校長徐輝明說，東華大學學生宿舍總計6000個床位，其中1700床因衛浴設備管線破裂、錯位，造成宿舍飄出異味、大量積水；其他還包括圖書館天花板掉落、書架傾倒造成90%書籍掉落地面，動員許多志工幫忙收拾，另K書中心天花板及冷氣風管受損、藝術學院地下室機房淹水等。

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徐輝明說，學校災後立即開會決議，清明連假後，9日全校停課不停班，並自10日至26日全校採線上上課，請學生儘量在自己居住處，避免到校。

至於4月27日以後是否恢復實體課？校長徐輝明說，現在最大問題就是宿舍仍不能住，全校學生1萬餘人，宿舍床位6000床，損壞床位約1700床，但學校所在的壽豐鄉租屋無法容納這麼多學生，且宿舍修復工程最快也要下個月才能發包，工期至少需4個多月，初步想法可能採線上、實體混合教學，無法解決居住問題的學生可以回家，不強迫返校上課。

他說，近期內將召集學生代表、相關主管進行充分溝通，結果會再通知全校師生，至於畢業典禮會如期舉辦，校方也將在16、17日兩天舉辦說明會，與師生共商校園重建復原事宜。

東華大學男生宿舍涵星二莊浴廁玻璃、馬桶掉落碎裂，管線也被震到錯位。（東華大學提供）

東華大學學生宿舍的熱水桶傾倒、管線受損。（東華大學提供）

東華大學學生宿舍被震到馬桶直接倒地，糞水管線飄出異味。（東華大學提供）

東華大學學生宿舍慘況。（東華大學提供）

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