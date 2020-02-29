武漢肺炎》加強管制 全台醫院新規定看這裡！（不斷更新）

全台各地醫院為避免院內群聚感染，啟動許多新規定加強管制，包括探病人數、時段都有夠限制。（資料照）

2020-04-02 19:02:00

首次上稿：2/29 23:56

更新時間：4/02 19:02（更新）

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，全台各地醫院為避免院內群聚感染，啟動許多新規定，除了必須戴口罩、量體溫，也增加許多管制措施，包括攜帶證件、訪客管制等。部分醫院已陸續公布管制措施，本報整理如下，並持續更新。

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● 陳時中：除非特殊狀況 全面禁止探病

台大醫院與台北榮總配合指揮中心命令，明日（4月3日）起禁止探病（含加護病房及一般病房），敬請民眾體諒與配合。至於其他大醫院，像是長庚醫院日前已發布，3月27日起全面取消一般病房探病。

● 清明連假看病別撲空 桃園門診資訊看這裡

桃園市政府衛生局今天公布11家急救責任醫院門、急診開設情形，區域級以上醫院急診24小時不打烊，部分醫院門診休診；提醒民眾如已有預約或需要看診，可上桃園市衛生局網站 查詢，或電洽各家醫院確認門診開設科別及服務時段，避免白跑。

● 指揮中心宣布：到醫院探病者僅限「2名」

中央流行疫情指揮中心宣布，為避免醫院內感染，已訂定進醫院內的相關規範，未來訪客到醫院探病有時段限制，且1人住院、僅能有「2名」訪客來探視。

● 防範醫療院所感染 慈濟：暫停醫院志工服務

慈濟基金會今天（2）宣布，除依照衛福部規定加強各醫院進出人員管制，慈濟台北、台中、大林、花蓮、關山、玉里、斗六等7家醫院「於防疫期間」均暫停醫院志工入院服務派班勤務。

【北部】

● 加強防疫 萬芳醫院4/4起全面禁止探病

武漢肺炎疫情持續延燒，萬芳醫院4月4日起全面禁止探病。每床陪病限1人，且陪病者每天入院皆須查詢旅遊史。

● 北市聯合醫院明起「全面謝絕探病」

武漢肺炎疫情持續延燒，台北市立聯合醫院自4月3日起全面謝絕訪客探病，建議家屬多用通訊軟體視訊滿足探病需求。

● 清明連假 新北醫院門診資訊照過來

清明4天連假後天開始，連假首日多數醫院都維持正常門診；連假次日（4月3日週五）休診的醫院較多，不過仍有約12家中大型醫院正常看診或開放部分門診；連假第三天清明節當日（4月4日週六）多數醫院休診，但樂生醫院、台北醫院、輔大醫院、礦工醫院、新泰醫院及仁愛醫院等約6家醫院，上午時段仍提供部分門診；連假最後一天（4月5日週日）為週日，皆暫停服務。

● 台大醫院

台大醫院3月6日宣布，自3月9日起每日探病次數改為1次，不論一般或加護病房，探病時間調整為每日上午11點半至中午12點半，探病人數每床限2名，陪病人數每床限1名（含照服員），並要備有身分證（健保卡）及陪病證或訪客證。

● 長庚醫院提升防疫 暫緩9地旅遊史民眾就醫、檢查長庚醫院體系網路掛號系統已公告，14天內有中港澳、日本、韓國、泰國、新加坡、伊朗或義大利旅遊史民眾，暫緩探視病人、就醫或檢查，但緊急醫療不在此限。

● 三軍總醫院

3月2日起探訪時間異動及人數限制，陪病者採實名登記制度。

● 武漢肺炎》北榮桃園分院 實施看診分流

因應武漢肺炎疫情升溫，台北榮民總醫院桃園分院自即日起實施門診、急診病患看診分流制度，針對民眾旅遊史、是否發燒、呼吸道感染症狀，擬訂不同作業流程，並增設上呼吸道感染專責門診，若民眾符合14天以上天旅遊史、出現呼吸道感染症狀任一條件，都會引導民眾至專責門診就診。

● 武漢肺炎》馬偕防疫再升級 即起一般病房禁探病

馬偕紀念醫院表示，配合新北市政府衛生局最新防疫政策，即日起一般病房全面禁止探病、陪病限1人。

● 不再接受現場排隊 台大醫院掛號4/1起調整

因應武漢肺炎，各大醫院祭出一系列就醫、探病措施，台大醫院今日再宣布，自4月1日起，當日掛號調整為前一日晚間6時開放線上與語音掛號，不再提供現場掛號服務。

● 長照機構護理人員確診 桃市：全市長照機構4月底前禁止探病

桃園市長鄭文燦3月23日表示，除了密切注意該護理之家住民、工作人員的狀況，也宣布全市住宿型長照機構、護理之家、養護中心等長照機構，即起全面禁止探病到4月底，改以視訊探病。

● 新北宣布限制醫院、護理之家及長照機構探病

隨著武漢肺炎疫情升溫，新北市府今召開第26次防疫會議，考量長者與慢性病患者為染病產生重症的高危險群，即日起將限制醫院、護理之家及長照機構探病，若有需求將以視訊探視或區隔探視辦理。

● 新北輔大醫院 即起全面禁止探病

隨著武漢肺炎疫情升溫，新北市輔仁大學附設醫院今晚宣布，即日起禁止所有探病訪客，如病人有特殊狀況不在此限。

● 和信醫院即起限制探病時段

受武漢肺炎疫情影響，許多醫院都限制探病時段。和信治癌中心醫院即日起病房每日僅開放11:00至12:00探病，最多兩名探病訪客。

● 兩週內入境 禁入桃園聖保祿醫院

武漢肺炎疫情持續延燒，桃園區聖保祿醫院防疫升級，公告自即日起，於兩週內入境的國人與外籍求診者，一律於院外的急診發燒篩檢站就診，而兩週內入境者也全面禁止進入院區探病；新北市里長揪團出國引發爭議，市長鄭文燦昨主持市府防疫專案會議時認為這是錯誤示範，當前防疫第一，要求民政局應向區、里長等防疫人員加強宣導。

● 台北榮總

自3月18日（星期三）起，所有進入中正樓人員，除出示職員證、陪伴證或辦理住院者外，均須於中正樓一樓服務台查檢旅遊史。自3月19日（星期四）起，門診區動線調整，請配合現場導引進入，除出示服務證、預約掛號者外，均須接受旅遊史查檢。取消原上午6時檢驗室抽號碼作業，現場掛號亦改自上午7時後進場抽號。中正樓、門診大樓每日上午7時開始查檢旅遊史，請備妥有相片之健保卡或身分證件接受查檢。

● 北市聯醫 即起每天探病僅半小時

近來武漢肺炎疫情嚴重，台北市立聯合醫院過去已進行全院門禁管制，和平院區更謝絕一般病房探病。從16日起，聯合醫院其他院區一般病房與加護病房探病時間，調整成晚上7點至7點30分。現在會客每次限2名、陪病家屬（含照服員）則是每床限1名。

● 桃療全面禁止會客！ 急診室外設雲端視訊會客處

武漢肺炎疫情燃燒，自發生院內感染案例後，衛福部大力疾呼切勿探病，桃市11家急救責任醫院9天前全面禁止一般病房的探病措施，而衛福部桃園療養院為達全面防疫，院長邱献章帶領團隊提前佈署執行相關防疫措施，2天前院內已啟動全面禁止訪客，為免家屬擔心，特地在急診室外搭建社工服務台，提供家屬與住院親人進行視訊會客，同時設立物品轉運站，轉交家屬帶給病人的物品。

● 基隆醫院

因應新型冠狀病毒肺炎，3月2日起進入院區須填寫COVID-19（TOCC）風險評估表，民眾可先自行下載列印填寫，以縮短等候時間。

● 基隆長庚醫院9日起再限縮探病時段及探陪病人數

基隆長庚醫院宣布，3月9日起探病時段及探陪病人數規定再限縮。一般病房每天僅開放上午11點至下午1點時段探視病人，每位住院病人每次限制1人探視、1人陪病；加護病房僅開放上午11點至11點半，每天限制1人探視。

● 醫院探病嚴控管 恩主公、雙和、慈濟限制人數

新北市三峽區恩主公醫院白天或晚上前來探病或陪病家屬限制在1名，中和區雙和醫院限制包含照服員在內探病家屬共2位、陪住者1位，新店區慈濟醫院則是白天陪病家屬及訪客合計不得超過2人，夜間陪病限1人，另外，院方也配置「藥來速」讓慢性病患者不用進入醫院就能拿藥。

【03/19 14:16】馬偕明起加強進出管制 4/1起夜診暫停

馬偕紀念醫院表示，因應武漢肺炎疫情發展、境外移入確診個案遽增，馬偕紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院及馬偕兒童醫院自3月20日（星期五）起，加強人員進出管制並新增防疫措施，敬請民眾配合。

● 因應武漢肺炎 國泰、馬偕醫院提升院內管制措施

國泰綜合醫院暫停一般病房及急診探病，每名病人限1名陪病者；馬偕紀念醫院則連同淡水馬偕紀念醫院及馬偕兒童醫院一同提升院內防疫管制，規定一般病房探病時間11:30至12:30，限制每床陪病者1名、探病者1名。馬偕及淡水馬偕加護病房訪客時間11:00至11:30，淡水兒科加護病房為11:00至11:15，馬偕兒醫加護病房及新生兒中重度病房為10:30-11:00。

● 防疫再升級！ 亞東醫院急診謝絕探視

亞東醫院宣布，自今天（2）下午5點起謝絕急診探視，每位急診病人限1名陪病者，採實名登錄，並請確實填寫「陪探病篩檢單」。

● 防疫措施再提升 亞東醫院今起取消現場掛號

位於新北市板橋區的亞東醫院，3月10日起取消現場掛號，一律改為網路或電話掛號，減少群聚感染風險。

●防止群聚感染 萬芳醫院即起限制探病時段

近來武漢肺炎疫情嚴重，不少醫院、機構都祭出量體溫措施，台北市立萬芳醫院也公告今天起限制探病，一般病房每天只開放兩時段（各1小時）探病、加護病房則是每天只有一時段（1小時）可探病。

● 防院內感染 新北聯醫陪病限1人

新北市立聯合醫院三重院區、板橋院區即日起啟動院內感染管制策略，限制每床陪病人數為1名、每日固定時段限1名開放探病。陪病或探病者皆登記並詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史），採取較中央更嚴格管制。

● 減少探病限縮時段 輔大醫院每天探病限訪客40分鐘

新北市輔仁大學附設醫院即日起縮短訪客時間，普通病房及加護病房探病時間，即日起限制開放每天上午11時至11時40分，僅一個時段。

● 台北醫學大學附設醫院

台北醫學大學附設醫院3月3日公布調整探病時間，一般病房為中午12點至下午1點，加護病房上午10點半至11點，每次至多1人。留院陪病限制1人，並盡量避免在病室及院區之間走動。住院病房除探病時間外，一律門禁管制，醫院大廳晚上10點半門禁管制。

● 台北醫院

訪客時間調整，進行人數進出控管，每位病人每時段訪客限2名，長時間陪病者限1名（含照顧服務員）。

● 新光醫院

進入醫院需全程配戴口罩、勤洗手，陪病家屬以1人為原則，有發燒或呼吸道症狀者勿照顧及探訪病人。就診時務必主動告知，發病前14日內旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）。新光醫院也提醒，若您14天前曾經到過中國大陸，目前有發燒、咳嗽……等急性呼吸道感染症狀，請至急診發燒篩檢區。

● 耕莘醫院

無論訪客或看護都須至「護理站訪客登記處」登記及接受詢問TOCC，病房探視時間為上午10點至11點、晚上6點30分至7點30分。

● 林口長庚醫院一般病房 29日起暫停探病

林口長庚紀念醫院宣布，2月29日起一般病房暫停探病。

● 桃11家急救責任醫院 週五起一般病房禁探病

桃園市衛生局宣布，自3月6日起桃園市11家急救責任醫院的一般病房全面停止探病，陪病採實名制，美食街用餐外帶或外送並加強巡邏減少群聚。

● 聖保祿防疫就醫新措施 14天內入境者禁入院區

位於桃園市桃園區的聖保祿醫院在昨天的桃市府防疫會議後，依據會議決議，自即刻起，所有14天內入境的求診者，「不分國家」一律到急診發燒篩檢站就診，非就醫者，只要有14天入境紀錄者也不得進入院區。

● 竹市5急救責任醫院 3月9日起一般病房禁探病

新竹市政府宣布，3月9日起實施竹市醫院禁止探病，陪病採實名制措施，並確實掌握旅遊史、接觸史。

● 台大醫院新竹分院 嚴格管制醫院進出人員

台大醫院新竹分院3月6日起嚴格管制醫院進出人員，除加護病房、安寧病房及經主治醫師醫療專業同意者外，一般病房一律禁止探病，一般病房每名住院病人陪病者以1名為限（含照服員），血液透析中心每床陪病者也以1名為限（含外籍照顧者），採實名登記。

● 台大醫院新竹分院宣布停止夜診

台大醫院新竹分院3月27日起不提供夜診現場掛號與網路掛號，同時停止診間預約，建議民眾多利用日間時段就醫。但事前已預約掛號者，仍可依原科別與診號就診。

【中部】

● 南投醫院抗防疫 清明連假醫療不休假

4天連續假期將從4月2日開始，今日衛福部南投醫院公告，為了維護民眾的健康，連假期間依舊提供門診醫療服務，滿足有就診需求的民眾使用。

● 《台中》逾三千診所管制 未戴口罩禁入

武漢肺炎疫情全球大流行，台中市繼公告全市各醫院、護理之家等住宿式服務機構禁止探病，衛生局也公告全市共三千四百餘家診所管制就診及陪探病，必須戴口罩、提供健保卡或身分證查核，十四天內入境返國民眾也禁止陪探病，違法最高可罰一萬五千元。

● 苗栗為恭醫院管制陪探病人數 限制病房開放時間

因應武漢肺炎防疫，苗栗縣頭份市為恭醫院依衛福部防疫指示，除進出須量測體溫、消毒、戴口罩，即起嚴格管制陪病、探病人數，陪病者限1人（含看護及家屬）、探病則限2人，此外探病時間依不同病房區隔開放，而陪、探病者皆須配合實名登錄。

● 衛福部苗栗醫院

調整病房探病時間及人員限制。

● 苗栗防疫 4醫院限制探病

因應武漢肺炎防疫，衛福部苗栗醫院及苗栗縣大千、為恭、苑裡李綜合醫院，都配合衛福部的指示，限制探病時間及人數。

● 中市醫院、護理之家、老人福利機構 今起禁止訪客

台中市衛生局公告，全市各醫院3月20日起全面禁止訪客探病，惟加護病房、安寧病房具特殊需求經主治醫師醫師同意除外；另全市69家護理之家、67家老人福利機構等小型住宿式服務機構及34家產後護理之家也禁止探病。

● 台中光田、童綜合、豐原醫院 限縮探病或陪客人數

光田醫院針對加護病房及慢性病病房，每日僅開放一時段探病，限制探病者2人；普通病房陪病者限1人。童綜合醫院一般病房探病時間為11：00~13：00、加護病房探病時間為10：00~10：30；陪病限1名（含照顧服務員）、訪客則每次限制2名。豐原醫院也限每晚最多只有2人能到房陪客。

● 中國醫藥大學附設醫院

病房禁示訪客，陪病家屬以1人為原則，並需攜帶陪病證以利查驗。

● 過去14天曾出國 台中榮總禁陪、探病

台中榮總訪客宣布禁止過去14天有出國旅遊史民眾入院陪、探病，就診者也須依國際旅遊疫情建議等級進行就醫分流檢疫或友善門診；中山附醫探病須先印列訪客證、急診則謝絕訪客；中國附醫上週已全院謝絕探病，現在也限定戶外領餐區。

● 中山附醫

中山醫學大學附設醫院公告，醫療院所內除強制戴口罩，每1名病人陪病及探病合計最多2人，皆須至護理站登錄資料，探病管制時間為上午6點至晚間10點，探病限15分鐘、12歲以下不宜進入。

● 彰化縣醫療院所3/13起禁探病 硬闖罰錢

彰化縣衛生局宣布，3月13日起全縣禁止探病，如有探病需求可以視訊關懷；不遵守規定硬闖者，會被罰最高1萬5千元，1案1罰，嚴格執行。

● 彰化基督教醫院

即日起進入醫院者須攜帶健保卡，增設增設慢箋取藥快速通關服務。

● 彰化員林基督教醫院

3月13日起一律禁止探病，但加護病房、安寧病房等具特殊探視需求之病房或經醫師同意者除外。另外，未戴一般外科口罩一律禁止進入。

● 南投防疫一級開設 3/9起10家醫院禁探病

縣府指揮中心決議從3月9日起，全縣10家醫院，除加護病房、安寧病房，以及經醫師醫療專業許可外，其餘一律禁止探病，陪病則限1人，並採實名制。

● 草屯佑民醫院將成「檢疫醫院」 嚴守分艙分流

南投縣草屯鎮沒有「傳染病指定隔離醫院及應變醫院」，草屯鎮佑民醫院將加入成為「檢疫醫院」，分擔檢疫工作，且已備好兩間單人房間，收治疑似或確診武漢肺炎但為輕症的病患，院方強調，該病房獨立一區，負責照護人員都會有高規格的防護裝備，嚴守「分艙分流」原則，避免傳染風險。

● 防院內感染 北媽、若瑟加嚴進出醫院管制

因應疫情升溫，北港媽祖醫院每位住院病人限2人探病，12歲以下非必要不要探病，且進出醫院必須自備並全程配備口罩且攜帶健保IC卡或憑身分證件確認ID號碼，查詢旅遊史，有國外旅遊史返台14天內請勿至醫院探病；虎尾若瑟醫院一般病房限制訪客陪病限制1位，加護病房、呼吸照護病房、護理之家縮減探病時間至1次並限2人。

● 台大雲林分院探病再限縮每天1次

台大醫院雲林分院3月20日起再將探病次數限縮到每天1次，一般病房時間為上午11時30分至12時30分，加護病房時間為上午11時至11時30分。

【南部】

●高醫候診設梅花座 每隔一張座位貼傳單提醒

武漢疫情肆虐，高醫今日起，在候診區採梅花座，每排候診椅上，每隔一張座位椅背都貼有「請勿登座」，以保持病人適度的安全距離，減少相互感染機率。

●高市醫院加強管制 分流出國史患者並取消探病

繼高雄榮總禁止探病、高雄長庚及鳳山醫院全面取消一般病房探視後，高雄阮綜合醫院也宣布全面取消一般病房探病，而高雄市聯合醫院也在戶外搭棚醫治有出國史患者。

●嘉義市出現首例確診 全市醫院3/27起禁止探病

嘉義市今天出現武漢肺炎首例確診個案，衛生局晚間公告，全市各醫院明天起一律禁止探病，但特殊需求（如醫師解釋病情、加護病房及安寧病房）等具特殊探視，並經主治醫師醫療專業同意者除外。此外，陪病者採實名制以1人為限，應遵守醫院訂定之病房門禁時間，於病室照護病人。

●超嚴格管制！ 嘉義縣各醫院、長照、護理之家全面停止探病

因應武漢肺炎疫情擴大，嘉義縣政府今天宣布轄內各醫院全面停止探病，至於病人照顧者以醫院公告為主，而各長照機構、護理之家、康復之家，也全面停止探病，以最嚴格的標準面對疫情。

●麻豆新樓醫院宣布 一般病房今起全面禁止探病

武漢肺炎升溫，為提升防疫工作，麻豆新樓醫院宣布，今（24）日起一般病房全面禁止探病。

●配合防疫 奇美醫學中心即日起一般病房禁止探病

因應武漢肺炎疫情日趨嚴峻，奇美醫學中心配合台南市政府規定，加強防堵疫情、降低感染風險，自即日起至4月底，一般病房全面禁止探病，陪病者仍以1人為限；加護病房、安寧病房則經醫師醫療專業評估後，視特殊探視需求而定。

●成大醫院

3月13日（週五）起門診大樓門禁調整進出動線，原本為主要出入口的2號門（勝利路側門），將改為只准出、不准進，進出全部改走1號門（面對小東路的大門）。已關閉的3號門（由小東路轉入、面對成大社科院的側門）仍維持禁止進出。

●成醫一般病房 3/17起全天謝絕訪客

台南成大醫院再次提升防疫規格，將從3月17日（星期二）開始，實施「一般病房全天候謝絕訪客」措施，以減少傳染風險。

●台南79家護理之家3月23日起暫停探訪

台南市衛生局3月22日宣布，為維護機構長者健康，嚴防群聚感染，台南市決定超前部署，全市79家護理之家自3月23日起至4月30日暫停探訪。

●病患不敢上門做復健 高雄長佑醫院4月底熄燈停業

在高市阿蓮區經營將近25年的長佑醫院，傳出4月底將熄燈，院方今天證實將暫時停業，指稱連月來受武漢肺炎疫情影響，病患不敢上門做復健，嚴重影響營運，但地方盛傳前年院長就以「年事已高」為由，打算退休歇業。

●高雄榮總

3月9日起調整探視病患規定，一般病房於上午11點到12點，每時段探視訪客最多2名。加護病房於上午10點半到11點，每天僅限1名訪客探視。

●高雄長庚防疫升級 3/27起一般病房全面禁止探病

武漢肺炎境外確診病例增多，繼高雄榮總後，高雄長庚醫院今也宣布，明天27日起一般病房全面禁止探病，加護病房單位僅開放1次探病時段，住院病人陪伴者限1人。

●高醫體系今起平日探病限1次 「實名制」登錄

武漢肺炎確診病例增多，高醫所屬4家醫院，今日起同歩限制平日一次探病，週末假日謝絕訪客，且無陪伴證者一律採實名制登錄，才能進入醫院。

●境外移入病例激增 高醫︰14天內返國者到院外門診

武漢肺炎境外移入病例激增，高醫從18日起擴大病人分流，近14天內返國的病人一律在院外「返國關懷門診」就醫；病人若有指定科別醫師，可透過視訊看診。若有發燒或呼吸道症狀，則改到急診室外的發燒篩檢站處置。

●高雄阮綜合醫院

取消加護及亞急性呼吸照護病房夜間探病，亞急性呼吸病房開放一個時段（上午10點至11點），加護病房開放1個時段（上午11點到11點半）。

●高雄醫學大學附設中和紀念醫院

3月2日起平日探病開放2個時段，週一至週五上午11點半至12點半，下午5點半至6點半，週六開放上午時段（同平日），加護病房維持每天上午11點半至12點。

●鳳山醫院

同步實施探病新規定，加護病房維持上午11點到11點半探病一次。

●義大醫院

義大燕巢院區（義大醫院、義大癌治療醫院）調整探病時間，一般病房於上午11點到12點，下午17點到18點；醫療機構加護病房於上午10點半到11點，探視時段至多1名訪客（不輪替），陪伴者限制1人，並須持陪伴證。燕巢院區護理機構（義大護理之家、義大產後護理之家）3月16日起調整探病規定，一般病房於上午11點到12點，探視時段至多1名訪客（不輪替），陪伴者限制1人，並須持陪伴證。大昌院區（義大大昌醫院、義大貝思諾產後護理之家）調整為一般病房於上午11點到12點，下午18點到19點；醫療機構加護病房於上午10點半到11點，至於訪客限制則與燕巢院區相同。

● 屏東基督教醫院

2月24日起，暫停夜間門診服務及各出入口開放、部分業務調整服務時間，14天內自韓國、日本、新加坡、泰國、義大利及伊朗返台者，若有發燒或呼吸道症狀請直接到急診室看診。

● 屏縣居家檢疫逾7百人 屏基即日起全面禁止探病

屏東基督教醫院3月25日公告，即日起全面禁止訪客探病，加護病房、安寧病房等有特殊探視需求者，經主治醫師同意才能探病，住院病人也只限1位親友陪病。

●防疫嚴把關 屏東10醫院禁探病

因應武漢肺炎疫情發展，屏東縣內醫療院所與長照機構均拉高探病、就醫及訪視的管制措施，其中包括衛福部屏東醫院、屏東基督教醫院等十家醫院，即日起不開放探病。

●南屏東3間大型醫院禁探病

武漢肺炎疫情猛爆不停，日前屏東縣內已有部分大型專科醫院祭出禁止探病的措施，但疫情持續延燒不退，近期連大型的綜合門診醫院都將跟上腳步加強防疫，屏東沿海3間大型的安泰、輔英及枋寮醫院等，這兩天已陸續宣布即日前禁止探病。

【東部】

● 花蓮護理、養護機構 部分禁止會客、採視訊探視

針對國內首度出現養護機構護理師確診武漢肺炎，花蓮縣內12家護理之家，已有5家全面禁止會客探病；另外18家養護機構、5家身障機構，縣府社會處也於上週發文通知「原則上不開放會客，將採視訊探視為主。」部分機構表示願意跟進。

● 防疫升級！ 宜蘭縣醫院、長照、護理之家 即起全面禁止探病

宜蘭縣政府3月23日宣布加嚴防疫措施，轄內醫療院所、長照機構、護理之家等，一律禁止民眾、親友探病，但加護病房除外，不過有人數限制，陪同入住者則限制1人，且須全程配戴口罩，衛生局希望民眾配合各醫院措施。

● 東基一般病房暫停探病 陪病卡採實名制

台東基督教醫院防疫措施升級，3月2日起一般病房暫停探病，陪病限1人，憑住院時提供的「陪病卡」進入病房，病卡採實名登記，須配合填寫陪病篩檢單。

● 抗武漢肺炎 台東馬偕防疫升級

台東馬偕公布，病房訪客時段為上午8點至10點、晚上6點至8點；加護病房會客時段為上午11點至11點30分，陪病最多1人、探病至多2人（含病人自聘看護），持病房發給陪病證及訪客證才可進入病房，並配合填寫「TOCC評估表」全面造冊管理。

● 花蓮慈濟醫院

3月3日起，一般病房探病每日2次，時間為上午11點30分至中午12點30分、下午5點30分至下午6點30分，陪病者人數限制每床限1名，探病人數限制部份，每名住院病人每次限2名。

【外島】

● 堅守防疫戰線 金門醫院即日起禁止探病

金門縣政府今天說，因應武漢疫情變化，即日起衛生福利部金門醫院全面禁止探病；每名住院病人陪病者以1人為限，採實名制登記制度，民眾如有探視需求，請以電話或視訊等其他方式表達關懷。

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