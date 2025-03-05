鄉代會主席貪污「插一腳」 國民黨南投信義鄉長全志堅聲押

南投縣信義鄉長全志堅（左一）涉入信義鄉代會主席李國源索回扣收賄案，被台中地檢署聲請羈押。（資料照，記者劉濱銓攝）

2025/03/05 12:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署去年偵辦無黨籍南投縣信義鄉民代表會主席李國源，涉嫌向參與公所工程標案的廠商索回扣，利用職權「容任投標廠商於採購案中合意圍標」，向台中地院聲請羈押他與兩名業者獲准，此案向上發展，檢方進一步查到現任國民黨籍信義鄉長全志堅身上，昨天傳喚後，今天以涉嫌貪污重大等理由，向台中地方法院聲請羈押。

台中地檢署檢察官黃鈺雯去年11月底指揮廉政署中部地區調查組搜索信義鄉代會等23處所，約談12名嫌疑人，複訊認為李國源具有鄉代會主席身分，擁有審查預算與追加預算的職權，利用信義鄉公所辦理灌溉工程採購需追加預算的機會，向黃姓與鄧姓廠商收受賄賂，涉嫌容任投標廠商於採購案中合意圍標。

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檢方認定李國源與黃姓及鄧姓廠商，分別涉嫌貪污治罪條例的「不違背職務收賄罪」、「非公務員對於公務員不違背職務之行賄罪」、政府採購法的合意圍標等罪，且嫌疑重大，觸犯本刑5年以上的重罪，有逃亡、煙滅證據和勾串共犯、證人之虞，依此向台中地院聲請羈押禁見三人，法官裁准羈押禁見，此案仍偵查中。

檢方進一步發現，現任國民黨籍信義鄉長全志堅也涉入李國源等人的弊案中，昨天（4日）傳喚他到案說明後，認為他涉案重大而逮捕，今天（5日）以涉案重大等理由，向台中地方法院聲請羈押禁見，但至中午為止，法院尚未開開庭審理。

國民黨信義鄉長全志堅涉入鄉代會主席李國源的貪污疑案，台中地檢署聲請羈押。（記者張瑞楨翻攝）

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