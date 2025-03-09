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    今至週三漸暖高溫升至30度！下週恐有寒流 吳德榮：密切觀察

    今白天起冷空氣減弱，氣溫漸升，週三（12日）高溫可升至30度以上。（資料照）

    今白天起冷空氣減弱，氣溫漸升，週三（12日）高溫可升至30度以上。（資料照）

    2025/03/09 10:08

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（9日）晨各地區平地的最低氣溫約在12至14度之間，白天起冷空氣減弱，氣溫漸升，週三（12日）高溫可升至30度以上，有模擬顯示下週有寒流機率，需密切觀察。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今冷空氣減弱，氣溫漸升，北舒適南微熱；各地區氣溫為：北部12至23度、中部12至29度、南部13至31度、東部14至27度。

    明（10日）起至週三，各地區大都為晴朗穩定、易起霧的天氣，各地區高溫再回升至30度以上，有「春暖如夏」之感，局部山區偶有少量飄雨的機率。

    週四、五（13、14日）鋒面在北部近海，台灣高溫略降，大部分地區晴時多雲，因大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨發生的機率。週五晚鋒面接近，局部雷雨的機率更提高，週六（15日）至下週日（16日）上午留意小範圍劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。

    週六下午起比前波強的冷空氣緊接南下、氣溫驟降，下週日至週二（16至18日）濕冷轉乾冷，預估強冷空氣達「強烈大陸冷氣團」標準，下週一、二的早晚則有觸及「寒流」的機率，不過已為期末模擬，需密切觀察。

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