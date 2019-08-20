立志當送行者！男大生殯儀館實習 接體入殮沒在怕

2019-08-20 18:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕電視劇「靈異街11號」描述殯葬服務業的職場生涯，現實生活中，許多年輕人也以成為專業「送行者」為目標。今年暑假有2名大學生到新北市立殯儀館實習，雖然必須接觸遺體，但他們並不害怕，努力為亡者及家屬提供溫暖的治喪服務。

就讀國立台北護理健康大學生死與健康心理諮商系的林育民與簡昊靚，除了在告別式會場當禮儀師小幫手，並協助植存、海葬、聯合奠祭、接體入殮等業務，雖然要經常接觸遺體，但他們無所畏懼，盡其所能完成家屬託付。

「我很早就立志當送行者。」林育民回想，阿嬤很疼他，高中時阿嬤過世，看著禮儀師姊姊幫忙辦理後事，心裡很感動也很感謝，這是他起心動念想當禮儀師的初衷。為此，林育民選讀相關科系，積極充實所需技能，目前已考取喪禮服務技術士乙級與丙級證照。

林育民說，實習期間參加新北市聯合海葬，一位阿嬤從追思會場一路哭，搭船到海上拋灑骨灰後，回程時還一直淚眼回頭望向大海，揮手告別，令他印象深刻。他說，協助亡者圓滿走完人生最後一程，意義重大，更能撫慰家屬對亡者的思念與不捨，讓他堅定想踏入這一行的決心。

簡昊靚說，實習1個多月才了解實務跟理論差距很大，市府提供的殯葬服務、業者輔導與管理實務及業者辦理治喪流程，都是課本上學不到的，更加確信自己未來的職業選擇。

國立台北護理健康大學校長謝楠楨說，生死與健康心理諮商系結合生死教育、悲傷輔導、醫療諮商、自殺防治與殯葬服務課程，教學內容與殯葬服務關懷緊密結合，藉由實習讓學生了解殯葬觀念及實務作法，對於未來就業有極大幫助。

殯葬管理處長黃秀川說，新北市政府2018年起與國立台北護理健康大學生死與健康心理諮商系合作，每年安排有意願的大學生到殯儀館實習，幫助學生奠定職涯基礎，鼓勵年輕人投入殯葬服務業，帶動產業革新。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法