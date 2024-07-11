直擊！大蛇絞殺吞噬綠繡眼 台中市中心也有野生生態
2024/07/11 06:17
〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓市民9日晚間帶兒子到中央公園散步，途中發現一旁樹木突傳出窸窸窣窣聲音，定睛一看，竟是一條體型不小的大蛇正在覓食，鎖定一隻綠繡眼絞殺後吞噬，許男說，與兒子在市區直擊難得一見的自然生態，但整個捕殺過程還是感到很震憾。
在台中市北區中清路從事監視器相關行業的許男說，當晚帶著就讀國小，目前放暑假的兒子到中央公園散步，途中行經水池區附近時，突然聽到一旁的扁柏樹上，傳來動物爬經樹枝撥動樹葉的聲音，他與兒子好奇忍不住駐足，仔細一看，竟是一條體型碩大的大蛇正在獵食畫面。
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只見該條大蛇的身體盤繞在樹幹上，頭部則往下攻擊一隻俗稱「青笛仔」的綠繡眼小鳥，先是絞住小鳥身體後再進一步吞噬，面對難得的自然景觀，他趕緊拿起手機錄影做紀念，雖見證弱肉強食的大自然殘酷生存法則，也趁機讓兒子上了一堂自然課，但他坦言，現場直擊還是感到很震憾。
台中市農業局表示，根據影片內容經向專業單位洽詢，該條大蛇應是南蛇，且根據以往曾在市區捕獲的紀錄，南蛇小的起碼身長有1米4，最大的可達到2米4，而現在7月已進入蛇類活動高峰期，請市民小心防範。
如發現居家、學校、機關、公園等附近有蛇類侵擾，民眾可依以往之習慣撥打1999或119專線錄案，蛇類入侵案件通報後，農業局委外專業廠商將於15分鐘內電話聯繫通報民眾，並於30分鐘內到達現場協處，且於1小時內處理完成。