直擊！大蛇絞殺吞噬綠繡眼 台中市中心也有野生生態

台中市許姓市民帶兒子在中央公園目擊大蛇的身體盤繞在樹幹上樹上，絞殺綠繡眼後吞噬，在市區直擊難得一見的自然生態。（圖由許姓市民提供）

2024/07/11 06:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓市民9日晚間帶兒子到中央公園散步，途中發現一旁樹木突傳出窸窸窣窣聲音，定睛一看，竟是一條體型不小的大蛇正在覓食，鎖定一隻綠繡眼絞殺後吞噬，許男說，與兒子在市區直擊難得一見的自然生態，但整個捕殺過程還是感到很震憾。

在台中市北區中清路從事監視器相關行業的許男說，當晚帶著就讀國小，目前放暑假的兒子到中央公園散步，途中行經水池區附近時，突然聽到一旁的扁柏樹上，傳來動物爬經樹枝撥動樹葉的聲音，他與兒子好奇忍不住駐足，仔細一看，竟是一條體型碩大的大蛇正在獵食畫面。

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只見該條大蛇的身體盤繞在樹幹上，頭部則往下攻擊一隻俗稱「青笛仔」的綠繡眼小鳥，先是絞住小鳥身體後再進一步吞噬，面對難得的自然景觀，他趕緊拿起手機錄影做紀念，雖見證弱肉強食的大自然殘酷生存法則，也趁機讓兒子上了一堂自然課，但他坦言，現場直擊還是感到很震憾。

台中市農業局表示，根據影片內容經向專業單位洽詢，該條大蛇應是南蛇，且根據以往曾在市區捕獲的紀錄，南蛇小的起碼身長有1米4，最大的可達到2米4，而現在7月已進入蛇類活動高峰期，請市民小心防範。

如發現居家、學校、機關、公園等附近有蛇類侵擾，民眾可依以往之習慣撥打1999或119專線錄案，蛇類入侵案件通報後，農業局委外專業廠商將於15分鐘內電話聯繫通報民眾，並於30分鐘內到達現場協處，且於1小時內處理完成。

台中市許姓市民帶兒子在中央公園目擊大蛇往下攻擊一隻俗稱「青笛仔」的綠繡眼，絞殺後大口吞噬。（圖由許姓市民提供）

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