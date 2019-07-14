被母愛感動！製毒師傅金盆洗手 改當送行者助貧

2019-07-14 00:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕曾經是年收入千萬的製毒師張軍凱，一夜浪擲千金也不悔，出獄後金盆洗手，成了送行者，所創立的願君願生命禮儀公司，4年來已免費替11個貧困家庭辦喪事，成了家屬口中的活菩薩；曾經製毒害人無數的他，正竭盡所能以幫助往生者與家屬完成願望的方式贖罪。

今年6月間，新竹60多歲胡姓老里長遭染毒兒子亂砍20多刀致死；南投25歲王姓女子，疑遭網路霸凌，被發現溺斃埔里烏溪河堤；2人被發現時遺體已損壞，張軍凱與多名遺體修復師合作，免費替2人修復遺體與辦理後事。

張軍凱說，只要家屬開口說沒錢辦喪事，他一定不收分文，4年來，已免費幫11個家庭辦喪事。

「難道不怕被騙？」張軍凱露出背上的地藏王菩薩刺青說，《地藏菩薩本願經》有言，如果對方騙我，種下因果是對方要背，並不會違背他做善事的本意。

談到為何在背上刺上地藏王菩薩，張軍凱說，10年前，他曾是製造安非他命的製毒師傅，年收入逾千萬，保時捷、BMW跑車一台台換，夜店、酒店一晚花掉數10萬元更是常有的事，直到被抓入獄，才結束這種浪擲千金的日子。

「是媽媽的不離不棄救了我！」張軍凱眼眶泛紅說，服刑時，媽媽每週一定來會客，而且是第一個到，6年來從不間斷，讓他決心痛改前非。

張軍凱36歲那年出獄，他告訴媽媽謝玉淑：「您是我的地藏王菩薩來渡我的人生！」出獄後第一件事，就去背上刺上地藏王菩薩，完成在監願望，展開他新的人生。

張軍凱說，他製毒前就曾跟著「殯葬達人」郭東修學；4年前出獄後，感謝更生保護會基隆分會提供40萬元無息貸款讓他創業，重新出發。

他說，殯葬業這行很複雜，沒有里長、養老院與警察等人脈很難經營，拜網路所賜，他在臉書上紀錄他與往生者、家屬間的生命故事，想不到感動不少網友，紛紛轉載他的故事，殯葬事業就這樣做起來了。

張軍凱說，「願君願」中的「君」是指往生者的與家屬，表示他會盡一切資源完成往生者與家屬的願望。

張軍凱懇切地說，很感謝網友沒有在意他更生人的身分，願意把家屬人間最後一段路交給他承辦，他一定竭盡所能做到最好，「我曾製毒害人，希望能以幫往生者與家屬完成願望的方式贖罪！」

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