全國最年輕！傳承五代殯葬家業 19歲禮儀師拿證照

2019-08-12 12:59

〔記者張勳騰／苗栗報導〕就讀苗栗縣私立仁德醫專生命關事業科5年級的葉士源，今年19歲，傳承第5代百年家族殯葬產業，他從國小就耳濡目染，國中2年級開始與父親學習殯葬禮儀，他今年4月取得行政院內政部核發的禮儀師專業證照，成為全國最年輕的禮儀師，苗栗縣長徐耀昌今天接見表揚。葉士源說，未來會發揮專業，改業殯葬產業，幫助需要幫助的人。

位在苗栗縣銅鑼鄉中正路上的雙峰葬儀社，西元1903成立迄今，歷經了日治時期、台灣光復，至今有116年歷史，目前已經傳承到第4代葉文琪經營，葉士源為第5代接班人。

苗栗縣政府民政處指出，要取得內政部禮儀師核發證照，必須先考發喪禮服務人員丙級技術士證照滿2年，再修相關學分20分，才能考乙級證照，通過乙級證照，且需有2年的實務經驗等條件，才能申請核發。

葉士源因家中經營葬儀社，從小就耳濡目染，他說，「每次接觸到往生者，感覺他們是睡著了，沒有什麼好怕的」，他從國中2年級、14歲時開始跟父親學習殯葬專業知識，並在仁德醫專學習專業理論，因而順利考取相關證照，19歲就成為全國最年輕的禮儀師。

葉士源今天在79歲祖父葉清亮、父親葉文琪、銅鑼鄉長李瑞廷等人陪同前往苗縣府接受徐耀昌表揚。

徐耀昌肯定葉士源在殯葬專業的努力，也期許他在祖父及父奠下的基礎上發揮所長，改善現有的殯葬禮儀文化及提升品質。

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