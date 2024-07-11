蘇郁程加入中國劍道隊出賽 陸委會：若有中國籍將取消台灣國籍

「世界劍道錦標賽」今年在義大利米蘭舉辦，來自台灣的蘇郁程代表中華人民共和國國家隊出賽。（圖取自臉書；本報合成）

2024/07/11 17:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第19屆「世界劍道錦標賽」本月4日至7日在義大利米蘭舉辦，來自台灣的蘇郁程代表中華人民共和國國家隊出賽，引發網友砲轟叛國投共。陸委會發言人梁文傑今日強調，如果確定他有對岸的國籍，就會取消台灣的國籍。

知名YouTuber「波特王」昨日揭露，今年「世界劍道錦標賽」在義大利舉行，中國劍道國家隊內有一名台灣選手代表中國出賽，該名男子蘇郁程擁有中華民國國籍，卻代表中國劍道男子隊，顯示中共的統戰滲透已進入體育界。

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針對蘇郁程代表中國出賽，是否違反兩岸條例規定？梁文傑在陸委會例行記者會強調，「波特王」提到的這一位選手叫蘇郁程，該名男子是台灣人，媒體報導代表中國參加今年在米蘭舉辦的世界劍道錦標賽。

梁文傑說明，我們檢視了相關法規，也向體育署查詢，了解世界劍道錦標賽會要求會參賽選手必須要具備你所代表國家的國籍，亦即參賽的選手必須要有所代表國家的國籍。

梁文傑提及，如果這位蘇郁程選手，真的代表中國參加世界劍道錦標賽，「我們會懷疑他已經拿到了中國的國籍，這部分會去了解狀況」。

梁文傑強調，根據兩岸人民關係條例，不准同時擁有台灣跟大陸的戶籍，所以會去了解到底是怎麼參加的，根據世界劍道協會相關規定，參加比賽時可能還要示護照，就是要用護照來證明你擁有所代表國家的國籍，這部份他們是怎麼辦到的？陸委會也會去了解。

「世界劍道錦標賽」今年在義大利米蘭舉辦，來自台灣的蘇郁程代表中華人民共和國國家隊出賽。陸委會發言人梁文傑今日強調，若確定他有對岸國籍，就會取消台灣的國籍。 （圖取自臉書）

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